Euphoria indica a existência de um personagem secreto

A segunda temporada de Euphoria voltou a indicar a existência de um personagem secreto. Nate pode ter um irmão que ainda não apareceu.

Isso é indicado através de um retrato de família, que mostra que há três irmãos, não apenas dois. O terceiro irmão ainda não apareceu em Euphoria, e provavelmente seria o mais novo dos três.

Curiosamente, esse mistério existe há um bom tempo em Euphoria. O retrato não é novidade na série, mas é como se Euphoria estivesse querendo reforçar a existência do terceiro irmão.

Isso gerou inúmeras especulações, e alguns fãs imaginaram até que poderia ser um erro da série.

O irmão secreto de Nate

Existe uma teoria de que o terceiro irmão pode ter morrido, e é por este motivo que ele não aparece ou é tão comentado, mas isto também permanece sem confirmação.

Resta saber se Euphoria pretende explicar esse personagem secreto algum dia. Mesmo que ele tenha morrido, é claro que seria interessante se a série abordasse o seu pano de fundo.

Euphoria é uma série da HBO estrelada por Zendaya. No cinema, a atriz interpreta MJ na franquia do Homem-Aranha do MCU.

A série recebeu elogios da crítica desde a sua primeira temporada. Ela também é um sucesso com o público, gerando uma boa audiência para a HBO.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Hunter Schafer, Sydney Sweeney e Jacob Elordi. O ator Eric Dane, de Grey’s Anatomy, também aparece em um papel de destaque.

No Brasil, Euphoria está no catálogo da HBO Max.