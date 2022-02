Euphoria quase matou personagem importante no primeiro episódio

O roteiro original do piloto de Euphoria, datado de abril de 2017, revelaria a morte de um personagem central na primeira sequência, o que acabou sendo descartado.

Em uma cena ambientada no futuro, a série revelaria que Nate Jacobs teria sido assassinado e descoberto em um milharal. Para piorar, Rue teria matado ele.

Continua depois da publicidade

O roteiro ainda contava com o funeral do personagem e voz em off de Rue, que diria que não se sente mal pela morte dele. Madison Perez seria mostrada de luto por Nate.

A cena acabou sendo cortada de Euphoria na versão final, mas isso pode indicar que Nate pode morrer no futuro da série.

O jeito é aguardar para saber o que acontecerá na série da HBO.

Euphoria está disponível no HBO Max no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, o HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

Euphoria pode ser vista no Brasil pelo HBO Max. A série também está disponível na HBO na TV.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o conteúdo também do HBO Max.