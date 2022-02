Euphoria: Teoria aponta o que aconteceu ao irmão de Nate

Alerta de spoilers

A primeira temporada de Euphoria mostrou uma foto da família de Nate, na qual podemos ver um personagem que não foi abordado pela série: um irmão desconhecido de Nate.

Quando Cal saiu de casa, ele ainda levou essa foto consigo como lembrança, o que reacendeu essa dúvida sobre quem pode ser o menino da imagem.

Há quem acredite que ele é Ashtray, irmão adotivo de Fez, que foi cuidado pela avó antes dela ficar doente. Desde então, eles se tornaram traficantes e Ashtray bateu em Cal na segunda temporada.

No entanto, se esse fosse o caso, Cal não teria ido brigar com os irmãos para conseguir a sex tape dele de volta, ele teria se aproximado deles como se não fossem estranhos.

Outra teoria é que o garoto simplesmente fugiu de casa ou emancipou-se, tendo em vista a toxicidade de Cal e os hábitos predatórios dele.

Mas o cenário mais plausível é que ele morreu. Ele pode ter ficado doente, ou pode ter encontrado as sex tapes de Cal. Ao saber que o pai é um predador, ele pode ter se suicidado. Isso certamente combinaria com o tom de Euphoria.

Euphoria está disponível no HBO Max no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, o HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

