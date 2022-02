Explicamos o final explosivo da 2ª temporada de Toy Boy

Muitos antes de Desejo Sombrio, Toy Boy conquistou fãs na Netflix com sua história em espanhol e enredo erótico. Agora, a série retorna com sua 2ª temporada, que termina com um final explosivo e deixa os espectadores completamente chocados. Quem já maratonou os novos episódios quer saber: o que realmente acontece no desfecho? A série terá 3ª temporada?

“Após anos de prisão, um stripper ganha liberdade condicional e tenta provar, antes do novo julgamento, que sua amante armou para incriminá-lo pelo assassinato do marido”, afirma a sinopse oficial de Toy Boy na Netflix.

A trama traz desenvolvimentos chocantes para a história do protagonista Hugo Beltrán, e faz um ótimo trabalho ao introduzir um misterioso personagem conhecido apenas como ‘O Turco’.

O site DMTalkies explicou tudo que acontece no final de Toy Boy e o que o desfecho significa para o futuro da série; confira abaixo.

O que acontece no final de Toy Boy 2 na Netflix?

Para salvar um dos melhores amigos de uma terrível tortura, Hugo aceita colocar uma bomba no porto, sob insistência do Turco.

O envolvimento de Hugo acaba levando à prisão do personagem, mas antes disso, ele se alia a Rania para acabar com o novo vilão.

No entanto, enquanto tentam plantar um fio de cabelo de Leo dentro do caminhão, para indicar o envolvimento do antagonista, Hugo e Triana são confrontados por dois capangas do Turco.

Os dois se preparam para se entregar, mas nesse momento, Rania e Ivan chegam para salvá-los. O Turco acreditava não existir qualquer evidência para conectá-lo ao caminho de armas.

Mas sua confiança é destruída quando a polícia invade sua casa e detém todos os capangas. Leo também é preso por seu envolvimento com o tráfico de armas.

Com a prisão do Turco, Ivan acredita ser o novo chefe do Um Por Cento. Mas Rania acaba com as esperanças do personagem e mostra quem está realmente no comando.

Como o Turco gravou todos os segredos expostos na boate em suas câmeras de segurança, Dario pede para Rania liberar o vídeo que mostra o vilão manipulando e chantageando Hugo.

Já com o vídeo em mãos, Triana visita a estação policial e se apresenta como advogada de Hugo. Enquanto isso, também preso, o Turco entra na cela de Hugo para matá-lo.

A 2ª temporada de Toy Boy termina com outra grande surpresa: quando Macarena e Andrea estão prestes a voltar para casa, Maca acaba levando um tiro. De acordo com o DMTalkies, o atentado pode ser outra “surpresa” do Turco.

Sendo assim, a 3ª temporada de Toy Boy tem muitos mistérios e questões para resolver: o atentado de Macarena, o conteúdo do drive protegido por Carmen, e toda a história envolvendo o Turco e Rania – além do destino final de Hugo.

Entretanto, Toy Boy ainda não foi renovada para a 3ª temporada na Netflix. Os episódios do segundo ano já estão disponíveis na plataforma.