Expresso do Amanhã acaba de matar de novo o mesmo personagem

Expresso do Amanhã, na Netflix, acaba de surpreender os fãs com a morte de um importante personagem – pela segunda vez. O terceiro episódio da 3ª temporada confirma a morte de Kevin McMahon. Mas de acordo com o site Screen Rant, desta vez, o sinistro Chefe de Hospitalidade do Sr. Wilford vai permanecer morto.

No episódio em questão, Andre Layton e seus aliados conseguem reconectar o trem pirata de 10 vagões ao Expresso do Amanhã, e assim, tomar o controle do Sr. Wilford.

Enquanto Layton e Josie Wellstead lidam pessoalmente com Wilford, a Resistência ganha uma inesperada ajuda da recém-casada LJ Folger-Osweiler – que executa Kevin em um momento chocante e satisfatório.

Vale lembrar que, anteriormente, Kevin havia sido coagido pelo Sr. Wilford a cortar os pulsos, para não revelar informações importantes. Muitos fãs acreditaram que Kevin estava morto, mas episódios depois, o personagem retornou vivo e psicologicamente abalado.

A verdadeira morte de Kevin em O Expresso do Amanhã

Kevin foi assassinado por LJ, que percebeu rapidamente as mudanças de alianças quando Layton tomou o controle do Expresso do Amanhã.

Lilah Jr. percebe que, com a mudança do regime, todos os leais seguidores do Sr. Wilford estariam em perigo.

Por isso, ela decide mudar suas alianças e matar Kevin, provando assim sua lealdade a Layton e à Resistência.

A personagem também toma a atitude para mostrar que ela e o marido John Osweiler só estavam trabalhando para o Sr. Wilford sob abusos e ameaças.

Diferente da primeira “morte” de Kevin, o segundo falecimento é para sempre. Afinal, LJ apunhala o personagem no pescoço e o presencia sangrando até a morte – antes de gritar “viva a resistência!”.

Kevin representa a primeira morte importante da 3ª temporada de O Expresso do Amanhã, já que ele é um personagem bem mais importante que Strong Boy, o Tailie torturado e morto nos primeiros episódios.

É importante citar que Kevin esteve ao lado do Sr. Wilford durante os crimes mais terríveis do bilionário – como na ocasião que o vilão matou metade dos passageiros do trem para economizar recursos.

Kevin chegou até mesmo a sugerir uma segunda eliminação, que felizmente, foi negada por Wilford.

É seguro dizer que ninguém do Expresso do Amanhã sentirá a falta de Kevin, exceto o próprio Sr. Wilford.

A série de O Expresso do Amanhã tem o hábito de reverter a morte de personagens importantes, como Josie e Melanie Cavill.

Mas Kevin já “morreu” uma vez, e por isso, sua segunda morte é definitiva. A despedida do personagem deve trazer grandes reviravoltas para a série, principalmente com a tomada de poder por Andre Layton e a Resistência.

O Expresso do Amanhã está disponível na Netflix.