Expresso do Amanhã deixa importante personagem em estado crítico

Alerta de spoilers

O quarto episódio da terceira temporada de Expresso do Amanhã deixou Wilford em um estado crítico e, em decorrência disso, o trem quase bateu.

Na série, Layton e os outros descobrem que o trilho principal está bloqueado e Alexandra revela que esses carros foram deixados para trás no passado.

Isso para ele selecionar os mais fortes e diminuir a população, para terem mais recursos e menos gente. Os amigos dela morreram, mas Alex acaba se aproximando de Wilford porque ela precisava de um pai.

Infelizmente, enquanto ela e Ben superaram esse trauma, eles ainda precisavam de Wilford para liberarem o caminho. Quando Layton vai até o vilão, ele o encontra sangrando e entrando em choque.

Foi Roche quem entrou na cela e injetou Wilford com uma seringa com sonífero. Ele queria se vingar por ter perdido a esposa, Anne.

Wilford ainda está vivo, mas em situação crítica e Alex conseguiu uma forma de seguirem sem bater, mas por pouco. Veremos se o vilão sobreviverá.

Mais sobre Expresso do Amanhã (Snowpiercer) na Netflix

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) se passa mais de sete anos depois que o mundo se tornou um deserto congelado. Se concentra nos remanescentes da humanidade que habitam um trem em movimento perpétuo, com 1.001 vagões, que circula o globo.

A série de Expresso do Amanhã tem Daveed Diggs (Black-ish) como protagonista, além de Jennifer Connelly.

O ator vive o ex-detetive Layton. Na primeira temporada, com receio de se juntar ao motim que acontece nos fundos do trem, o personagem pode se tornar útil para os comandantes do expresso. Enquanto isso, a atriz é Melanie, que faz parte do comando do trem.

A série foi criada por Josh Friedman e Graeme Manson.

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) está disponível pela Netflix no Brasil, com novos episódios às terças-feiras.