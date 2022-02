Expresso do Amanhã enfim dá explicação sobre personagens sumidos

Alerta de spoilers

O segundo episódio da terceira temporada de Expresso do Amanhã trouxe uma explicação importante na Netflix. O seriado enfim contou o motivo para personagens simplesmente sumirem do Snowpiercer.

A primeira temporada do seriado tinha um grande elenco, o que era explicado pelo trem ter três mil passageiros. Esse grupo, porém, foi diminuindo sem alguma explicação em tela.

Durante a cerimônia de LJ Folger (Annalise Basso) e John Osweiller (Sam Otto), o Senhor Wilford (Sean Bean) fez uma menção a morte do Doutor Headwood (Damian Young), que faleceu de uma gripe na passagem do tempo do segundo para o terceiro ano, explicando a ausência dele.

Essa contaminação no trem pode também explicar outros desaparecimentos. Alguns deles seriam Jinju, Miles e o Doutor Klimpt.

Expresso do Amanhã ainda não confirma o exato destino desses personagens. Mas, uma gripe mortal contaminando o trem pode ser uma justificativa para esses sumiços.

Mais sobre Expresso do Amanhã (Snowpiercer) na Netflix

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) se passa mais de sete anos depois que o mundo se tornou um deserto congelado. Se concentra nos remanescentes da humanidade que habitam um trem em movimento perpétuo, com 1.001 vagões, que circula o globo.

A série de Expresso do Amanhã tem Daveed Diggs (Black-ish) como protagonista, além de Jennifer Connelly.

O ator vive o ex-detetive Layton. Na primeira temporada, com receio de se juntar ao motim que acontece nos fundos do trem, o personagem pode se tornar útil para os comandantes do expresso. Enquanto isso, a atriz é Melanie, que faz parte do comando do trem.

A série foi criada por Josh Friedman e Graeme Manson.

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) está disponível pela Netflix no Brasil, com novos episódios às terças-feiras.