Fãs acham que viram Tom Holland em Euphoria

Alerta de spoilers

O sétimo episódio da segunda temporada de Euphoria estreou e alguns fãs acreditam terem visto Tom Holland, o Homem-Aranha na série da HBO.

No episódio, vemos a peça de Lexi e fãs acreditam que Tom Holland estava na plateia, em uma das fileiras do fundo. Tendo em vista que ele e Zendaya namoram, uma participação especial dele pode ter ocorrido mesmo.

“Eles colocaram Tom Holland em Euphoria”, riu um fã no Twitter.

“Tom Holland queria tanto aparecer em Euphoria que ele aparece na fileira do fundo da peça!!! Assistam de novo e digam se estou errado”, apontou outra fã.

“Rumor diz que Tom Holland pode ser visto no mais recente episódio de Euphoria”, escreveu outro fã.

“Tom Holland realmente não estava brincando quando disse que queria um papel em Euphoria”, escreveu outro fã.

Veja os tuites, abaixo.

Euphoria está disponível no HBO Max no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, o HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

Euphoria pode ser vista no Brasil pelo HBO Max. A série também está disponível na HBO na TV.

