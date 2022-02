Fãs acusam The Big Bang Theory de copiar Friends

Friends é uma das sitcoms mais famosas e populares de todos os tempos. Ou seja, a influência da comédia em outras produções do gênero não é exatamente uma novidade. Porém, fãs acusam outra memorável comédia de roubar tramas e elementos da série. Afinal de contas, The Big Bang Theory copiou Friends? O site TheThings abordou o assunto; veja abaixo.

Exibida entre 1994 e 2004, Friends contou com 10 temporadas e 236 episódios – isso sem contar o especial de reunião lançado em 2021.

The Big Bang Theory, por sua vez, estreou na CBS em 2007 e durou até 2019, com 279 episódios divididos entre 12 temporadas.

São muitos os paralelos entre as comédias – o principal deles é o fato de ambas as produções acompanharem a história de amigos que moram juntos em um apartamento. Mas de acordo com as acusações dos fãs de Friends, The Big Bang Theory foi muito além de aproveitar a mesma premissa, chegando a copiar completamente tramas da sitcom

Em Friends, Courteney Cox interpretou Monica Geller, uma chef de cozinha normalmente referenciada como a “mãezona do grupo”.

A personagem começa a namorar Chandler, e os dois se casam no final da sétima temporada e vivem felizes até o fim da série.

Muitos fãs acreditam que a narrativa foi replicada em The Big Bang Theory, com Bernadette assumindo o papel de Monica.

Em The Big Bang Theory, Bernadette se casa com Howard no final da quinta temporada. É o primeiro casamento do grupo de amigos, e o casal continua junto até o desfecho da série.

Outra similaridade entre o casal “Mondler” de Friends e a relação de Howard e Bernadette em The Big Bang Theory é a configuração futura das famílias.

Monica e Chandler têm dois filhos – os gêmeos adotivos Erica e Jack. Howard e Bernadette também têm dois filhos: Haley e Neil.

Os casais são os mais estáveis dos grupos de amigos, sem nenhuma separação importante em suas tramas.

Por outro lado, Leonard e Penny repetem diversos elementos da relação de Ross e Rachel, os personagens de David Schwimmer e Jennifer Aniston em Friends.

As brigas eram constantes em ambos os casais, mas de maneira semelhante, todos retomam a relação e terminam as séries juntos.

Além disso, Jennifer Aniston e David Schwimmer já admitiram que cultivavam crushes um pelo outro na época das gravações. Eles não chegaram a namorar oficialmente, mas os flertes realmente aconteceram.

Uma progressão parecida aconteceu na história de Johnny Galecki e Kaley Cuoco, os intérpretes de Leonard e Penny – mas uma uma diferença importante: os dois atores namoraram sério por pelo menos dois anos.

Outra semelhança é o fato de Penny e Rachel contarem com o maior número de parceiros entre todas as personagens das séries: Penny se envolveu com 6 outros homens além de Leonard, e Rachel se relacionou com 14 outros pretendentes.

No final, tanto Leonard e Penny quanto Ross e Rachel se casam duas vezes. Ou seja, as semelhanças entre as séries são realmente impressionantes.

Friends e The Big Bang Theory estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.