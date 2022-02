Fãs da DC acham que contrato de astro indica o fim de The Flash

Grant Gustin renovou o contrato dele para reprisar o papel de Barry Allen, mas um detalhe indica que The Flash está chegando ao fim.

O contrato foi renovado em meio ao hiato da oitava temporada. Conforme aponta o CBR, ao invés de assinar o contrato para múltiplas temporadas, Gustin assinou para apenas mais um ano.

Não há informações oficiais acerca do término de The Flash, mas isso certamente sugere que o fim está próximo.

Outra possibilidade é que acontecerá uma grande mudança na série da DC, que pode trocar o protagonista, mas também não há sinal de que isso acontecerá.

O possível fim de The Flash vem acompanhado da notícia sobre a possibilidade da CW ser vendida, visto que provou não ser muito lucrativa. Vamos aguardar para saber qual será o futuro da emissora e da série.

Chefe de The Flash responde se personagem está realmente morto

Spoilers adiante

A parte 2 do crossover Armageddon, que abre a oitava temporada de The Flash, revela que Joe está morto no Arrowverso. A revelação deixou Barry Allen e os fãs da DC em choque.

A morte não foi de uma forma convencional. Na trama, Barry descobre que Joe está morto há seis meses, mas o Flash do Arrowverso não conseguia lembrar disso.

A informação, colocada dessa forma, deixou os fãs em dúvida também. Joe está realmente morto ou The Flash tenta enganar os fãs com esse arco?

Ao TV Line, o chefe de The Flash, Eric Wallace, respondeu, sem ser direto. Ao que parece, o amado personagem terá uma escolha a fazer durante a oitava temporada.

“Vamos apenas dizer que Joe terá uma perspectiva de vida completamente diferente e isso o levará a fazer uma grande escolha. Todos pensam que a grande escolha foi feita na temporada passada, em se aposentar, mas há uma escolha ainda maior vindo na oitava temporada que ele não sabe que precisa fazer, que o levará para o caminho que ele sempre precisou seguir”, explicou o chefe do seriado.

A oitava temporada da série da DC está sendo transmitida nos Estados Unidos.

