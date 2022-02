Fãs da Netflix mudam de opinião sobre Space Force

A primeira temporada de Space Force não teve uma recepção muito animadora com o público na Netflix, embora tenha feito sucesso o bastante para conseguir uma renovação.

No entanto, parece que a segunda temporada realmente fez os fãs mudarem de opinião.

Fãs e críticos gostaram bem mais da segunda temporada de Space Force do que da primeira. A série é estrelada por Steve Carell, conhecido por The Office.

Até o momento, a segunda temporada de Space Force conseguiu 80% de aprovação com o público no Rotten Tomatoes.

A recepção da segunda temporada é mais positiva que a da primeira

Por meio do Reddit (via The Things), diversos internautas compartilharam os seus elogios aos novos episódios do seriado da Netflix.

“Eu assisti três episódios e a série melhorou muito em relação à primeira temporada. Steve Carell e John Malkovich são os destaques, eles estão hilários”, comentou um fã.

Outra pessoa escreveu: “Eu terminei de assistir. A segunda temporada é bem mais divertida do que a primeira, embora a história perca um pouco o foco.”

No entanto, a segunda temporada de Space Force não conseguiu convencer todo mundo. Ainda existem aqueles que não gostam muito da série da Netflix.

“Eu queria muito gostar dessa série. Com um elenco tão bom, eu tinha altas expectativas, mas achei muito sem graça”, opinou um internauta.

Space Force está agora disponível pela Netflix.