Fãs da Netflix questionam a mesma coisa sobre All of Us Are Dead

Após o sucesso de Round 6 e Profecia do Inferno, All Of Us Are Dead tem tudo para se tornar uma das séries mais populares da Netflix. A produção sul-coreana chegou ao catálogo da plataforma no final de janeiro, e desde então, domina o Top 10 do streaming. Quem já maratonou a trama quer saber: por que os estudantes não miram na cabeça dos mortos vivos?

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse de All Of Us Are Dead na Netflix.

O elenco da série é formado por famosos atores da Coreia do Sul, como Park Ji-hu,Yoon Chan-young e Cho Yi-hyun.

A série faz um ótimo trabalho ao introduzir aos fãs um novo tipo de zumbi. Em All Of Us Are Dead, os mortos vivos são extremamente rápidos e fortes, e contam com habilidades quase sobrenaturais.

Fãs questionam furo em All Of Us Are Dead?

De acordo com o site Tyla, All Of Us Are Dead tem sido comparada com outro sucesso sul-coreano: Invasão Zumbi.

No filme, um grupo de passageiros aterrorizados tenta viajar de Seul para a cidade de Busan durante as primeiras horas de um apocalipse zumbi.

Os passageiros fazem de tudo para lutar contra os zumbis. A chave para a derrota das criaturas se encontra no cérebro, e para “matar” um morto-vivo, os personagens precisam atingi-lo na cabeça.

Invasão Zumbi chega a ser mencionado em All Of Us Are Dead, quando o protagonista Lee Cheong-san compara o filme de 2016 com a situação da escola.

Fãs do gênero se perguntam por que os adolescentes de All Of Us Are Dead não usam as mesmas estratégias dos passageiros de Invasão Zumbi.

“All Of Us Are Dead é ótima, mas acho que os alunos poderiam trabalhar melhor para se proteger. Como eles mencionam Invasão Zumbi, por que não copiam a maneira que os personagens cobrem os braços para não serem mordidos?”, questionou um fã no Twitter.

Outros fãs acharam estranho o fato dos personagens não tentarem mirar na cabeça dos zumbis.

“Por que ninguém está mirando na cabeça dos zumbis?”, perguntou outro fã.

Embora o fato dos personagens de All Of Us Are Dead não mirarem na cabeça dos zumbis tenha chamado a atenção de muitos fãs, não é um furo de roteiro ou coincidência.

De acordo com o site da revista Forbes, o aspecto mais interessante dos zumbis de All Of Us Are Dead é o ponto fraco das criaturas.

Diferente de The Walking Dead, não é possível destruir os mortos vivos com um simples golpe no cérebro. Na verdade, os personagens de All Of Us Are Dead precisam apunhalar os zumbis no pescoço, algo inédito no gênero de terror.

Sendo assim, os zumbis de All Of Us Are Dead são bem mais difíceis de serem combatidos, já que exigem extrema precisão dos humanos.

All Of Us Are Dead está disponível na Netflix.