Fãs de Grey’s Anatomy estão furiosos com mais uma saída de personagem

Alerta de spoilers

Grey’s Anatomy pegou todos de surpresa com a iminente saída de Richard Flood da série. O astro interpreta Cormac Hayes e deve se despedir em breve.

O cirurgião deve aparecer em apenas mais um episódio da série, depois de ter decidido retornar à Irlanda. Naturalmente, o romance entre ele e Meredith deve ser encerrado, a menos que aconteça outra reviravolta.

Continua depois da publicidade

No Twitter, conforme apontado pelo Express, os fãs estão revoltados.

“Então Link e Jo, Cormac indo embora, Owen está vivo. Essa série continua piorando. Por que vai ter uma 19ª temporada?”, escreveu uma fã.

“Cormac ser tirado da série depois de duas temporadas desde que se apaixonou por Meredith, apenas para ter o breve caso deles acontecer fora da tela é prova de que Grey’s Anatomy precisa de uma nova equipe criativa. Que desperdício de personagem”, escreveu outro fã.

“Cormac Hayes não deixe Meredith Grey!”, exclamou um fã.

“Meredith! Esqueça Nick! Vá atrás de Cormac”, disse mais um fã.

Veremos se a série surpreenderá a todos com uma mudança na história de Cormac.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.