Fãs de The Office finalmente encontram receita secreta da série

The Office conta com muitos momentos inesquecivelmente hilários. Um deles é de Kevin levando o famoso chili dele para o escritório, apenas para derrubar tudo no chão (e depois colocar de volta na panela). Fãs da série encontraram a receita do chili depois de anos.

A receita estava escondida nos termos e condições do Peacock, a plataforma de streaming da NBC Universal. Como ninguém lê tais termos, somente agora a receita foi encontrada.

O fato foi compartilhado no TikTok pela usuária Mckenzie Floyd, que, naturalmente, caiu na risada ao perceber a receita escondida no meio do texto.

Claramente trata-se de uma brincadeira da NBC, mas, ao menos, os fãs agora podem fazer o chili famoso e ver se ele é tudo isso mesmo.

O melhor é que a receita ainda conta com as instruções de como fazer, então não há erro. Veja o vídeo clicando, aqui.

Fãs têm medo de atriz de The Office

Os fãs têm medo de chegarem perto de Angela Kinsey, estrela de The Office. A revelação foi feita pela própria atriz em entrevista ao Page Six.

Interpretando a personagem de mesmo nome, Angela Kinsey contou o pensamento curioso dos espectadores. Muitos acreditam que ela é igual a Angela de The Office.

Na série de comédia, Angela não é muito sociável muitas vezes, além de assustar os colegas. A personagem também tem uma relação hilária com Dwight.

Na vida real, Angela Kinsey garante ser “super falante”. Mesmo assim, os fãs de The Office não se aproximam muito.

A famosa diz “amar falar com qualquer pessoa, mas as pessoas olham para mim e não se aproximam. Oh não, Angela está aqui, é melhor nos comportarmos”.

The Office é uma série que satiriza situações do dia a dia em um escritório e, tal como a vida real, traz pessoas que não são nem completamente boas nem completamente más, mas que possuem seus momentos. A série está disponível no Star+.

