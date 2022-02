Fãs detonam atuação de estrela em Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy foi renovada para a 19ª temporada, e muitos fãs se perguntam: será que Ellen Pompeo não está cansada? Junto com Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber), a protagonista é a única integrante do elenco original a permanecer na série. Mas de acordo com parte dos fãs, a intérprete de Meredith nunca foi uma boa atriz.

Hoje em dia, Ellen Pompeo é uma das atrizes mais bem pagas da TV. A estrela de Grey’s Anatomy é uma das grandes pioneiras do movimento #TimesUp, que pede igualdade salarial entre homens e mulheres.

Em diversas entrevistas, Ellen Pompeo já havia revelado estar pronta para Grey’s Anatomy chegar ao fim. Por isso, a renovação da série para a 19ª temporada foi tão surpreendente.

O site TheThings listou 7 argumentos de fãs de Grey’s Anatomy que criticam a atuação de Ellen Pompeo; veja abaixo.

A atuação de Ellen Pompeo na 18ª temporada

Basta acessar a sub de Grey’s Anatomy no Reddit para encontrar opiniões dos espectadores sobre a série de Shonda Rhimes. Muitos fãs criticaram a atuação de Ellen Pompeo na temporada mais recente.

“Ela parece tão travada e antinatural, principalmente se comparada às primeiras temporadas. Ficou tão ruim, que eu não consegui terminar de assistir a 18ª temporada. Como uma atriz tão boa ficou tão ruim?”, questionou um fã.

O problema é o enredo?

Alguns fãs não quiseram culpar Ellen Pompeo por sua dita ‘má atuação’. No Reddit, muitos acreditam que a culpa é dos roteiristas da série, que há muito não prestam atenção na trama.

“No final das contas, a culpa é dos roteiristas. O enredo está péssimo. Mas ela poderia usar seu poder de produtora-executiva para exigir narrativas melhores. Assim, quando Grey’s Anatomy chegar ao fim, ela não será associada somente aos piores anos da série”, comentou outro fã.

Cadê a química?

Scott Speedman foi introduzido em Grey’s Anatomy na 14ª temporada. Seu personagem Nick Marsh retorna no 18º ano como o principal interesse amoroso de Meredith. É uma história interessante, mas fãs acreditam que a falta de química entre o ator e Ellen Pompeo será a pá de cal para a relação.

“Acho que eles trouxeram o Nick de volta porque ela perdeu muitas pessoas com quem tinha química. Nos últimos momentos da Ellen com o Jesse (Williams, intérprete de Jackson Avery), você pôde perceber que eram amigos se despedindo. Eles podem até tentar forçar o Scott Speedman, mas a química simplesmente não existe”, analisou outro fã no Reddit.

O choro de Ellen Pompeo

Para alguns espectadores, Ellen Pompeo atua mal desde a primeira temporada da série. Muitos acreditam que Grey’s Anatomy faz sucesso não pela presença de Meredith, mas apesar dela.

“Nas primeiras temporadas, nas cenas de choro, ela era como unhas se arrastando em um quadro-negro. Aquele grunhido que ela costumava fazer era demais para mim. Sempre achei forçado e falso”, detonou outro fã no Reddit.

O fator financeiro

Em uma entrevista ao podcast de Jemele Hill, Ellen Pompeo explicou que optou em continuar Grey’s Anatomy, principalmente, pelo fator financeiro. “Eu tomei a decisão de continuar a ganhar dinheiro”. Por isso, muitos fãs acreditam que a atriz tem se esforçado menos em sua performance, já que tem o salário garantido de qualquer forma.

“Se ela quisesse acabar com a série, acabaria. Ela não quer terminar Grey’s Anatomy, só quer ganhar dinheiro”, criticou outro fã.

A jornada de Meredith em Grey’s Anatomy

Parte dos fãs acredita que a atuação de Ellen Pompeo piorou em Grey’s Anatomy por um motivo bastante simples: Meredith passou por traumas demais durante as 18 temporadas da série.

“Para ser honesto, não culpo a Ellen por sua má performance. A Meredith já passou por depressão, romance, casamento, traições, filhos, viuvez, mortes na família, novos relacionamentos, doenças, experiências de quase morte e muito mais. Ela já passou de seu ápice, e agora, não tem mais nada a oferecer”, explicou outro fã.

A conclusão dos fãs de Grey’s Anatomy

Se existe um consenso entre os fãs de Grey’s Anatomy, é que Ellen Pompeo já interpretou Meredith por tempo demais. Por isso, fica difícil para a atriz oferecer qualquer novidade à personagem. De acordo com o Reddit, Ellen Pompeo já não encara a atuação como arte, mas como um negócio.

“Ela também é produtora-executiva. Trabalha junto com os outros produtores. Quando fala sobre a série, fala como uma mulher de negócios, uma executiva, não como atriz”, conclui a análise dos fãs.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

