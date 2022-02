Fãs elegem qual é a pior série da Marvel

O universo cinematográfico da Marvel é sucesso nos cinemas. As três fases tem bons resultados. Agora estamos vivendo a fase 4 do estúdio, que coloca séries no Disney+. Além dos filmes como Eternos.

A atual fase tem sido ótima para introdução de novos personagens e grupos. Sendo uma ótima época para ser fã dos quadrinhos. Principalmente no Disney+.

Continua depois da publicidade

As séries apresentadas até agora seguiram a fórmula do estúdio. Todas foram criativas e familiares ao mesmo tempo. Ao olhar para a classificação deles no IMDb, percebemos que uma delas não foi tão bem assim. Vamos a “vencedora” e seus motivos.

Vamos recapitular primeiro

A fase 4 começou oficialmente com Wandavision no Disney+ em 2021. Depois dela vieram Falcão e o Soldado Invernal, Loki, a animação What If? e Gavião Arqueiro. E temos para 2022, Cavaleiro da Lua, She-Hulk e Ms. Marvel. Além de outras que ainda não tem data definida de estreia.

E mesmo com diversos produtos, e personagens distintos, uma delas não teve os mesmos resultados e acabou se tornando a “pior” série até agora, apontado pelos fãs.

Falcão voou para longe

Com 7.3 estrelas no site IMDb, Falcão e o Soldado Invernal é a série Marvel com a pior nota. Lembrando que essa série tem uma ótima nota no Rotten Tomatoes (87% da crítica e 85% do público, gostou)

A série tem Sebastian Stan (Soldado Invernal) e Falcão (Anthony Mackie) mostrando ambos após os eventos de Vingadores: Ultimato. E principalmente a ausência de um Capitão América.

A série entregou boas cenas de ação, narrativa intensa e temas como racismo. E ainda apresentou o vilão John Walker (Agente Americano). Além de mostrar um pouco do Soldado Invernal sem o controle da Hydra como visto em Capitão América 2 (Capitão América: Soldado Invernal)

O ponto fraco acabou sendo a relação com o grupo Apátrias. Que é tão fraca que esquecemos deles e lembramos apenas da líder Karli Morgenthau (Erin Kellyman). A personagem acabou sendo mais explorada que o grupo criado nos quadrinhos.

Novo Capitão América

A relação da dupla acabou sendo o destaque da temporada, mesmo com Falcão assumindo o manto do Capitão América no final. Lembrando que Capitão América 4 trará o personagem aos cinemas em breve.

Segundo Nate Moore da Marvel Studios, o longa deve abordar que agora o Capitão América é apenas um homem. Sem soro do supersoldado e força sobre humana. E Bucky será fundamental para essa jornada.

Falcão e o Soldado Invernal pode não ter sido a melhor série. E não ser memorável como Loki e Wandavision, mas tem seus méritos.

Falcão e o Soldado Invernal possui uma temporada e está em exibição no Disney+

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos seriados da Marvel.