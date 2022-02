Fãs esculacham Netflix por causa do novo elenco de Casamento às Cegas

Um dos reality shows mais populares da Netflix, Casamento às Cegas retornou recentemente com sua 2ª temporada. As prévias do programa já haviam chamado a atenção do público pela inclusão de duas participantes plus-size no elenco. Mas com a estreia dos episódios, muitos fãs ficaram revoltados com a maneira que as concorrentes são tratadas.

“Nick e Vanessa Lachey apresentam uma inusitada experiência social: homens e mulheres buscam o amor e ficam noivos antes de conhecer os parceiros cara a cara”, afirma a premissa oficial de Casamento às Cegas na Netflix.

O reality show fez tanto sucesso na Netflix, que ganhou versões em diversos países – inclusive uma brasileira, apresentada por Camila Queiroz e Klebber Toledo.

O site Express.UK explicou por que a 2ª temporada da versão original de Casamento às Cegas foi acusada de “fingir diversidade”; veja abaixo.

Casamento às Cegas 2 se envolve em polêmica nas redes sociais

Em sua 2ª temporada, Casamento às Cegas conta com a participação das primeiras concorrentes plus-size: Chassidy Mickale e Hope Antoniello Foley (acima).

As participantes aparecem nas prévias da série, mas na atração em si, participam apenas do primeiro episódio.

O descaso com as histórias de Chassidy e Hope fizeram muitos fãs acusarem a Netflix de “fingir diversidade”, e incluir as participantes só para chamar a atenção do público.

Chassidy e Hope foram introduzidas no primeiro episódio de Casamento às Cegas 2, e desde então, fãs aguardam novidades em suas histórias.

“Que vergonha, Netflix! Só mostrou as garotas plus-size durante as entrevistas breves. Onde elas estão?”, comentou um fã no Twitter.

E para piorar essa história, o descaso parece proposital. Outros concorrentes, como Shayne Jansen, Natalie Lee, Nick Thompson e Danielle Ruhl puderam aproveitar um considerável tempo de tela.

“Então vocês mostram essas belas mulheres plus-size no começo, e aí elas desaparecem como ladras na noite? Qual é a sua intenção, Netflix? Parece uma tentativa falha de diversidade”, comentou outro espectador.

O público parece estar disposto a abandonar Casamento às Cegas devido à falta de consideração na história de Chassidy e Hope.

“Nunca perdoarei a 2ª temporada de Casamento às Cegas por utilizar duas mulheres plus-size na introdução dos episódios, e não mostrar suas experiências”, afirmou outro espectador.

Veja abaixo outras reclamações de fãs de Casamento às Cegas nas redes sociais.

“Se Casamento às Cegas trouxe as participantes plus-size para aumentar a diversidade, por que não estamos vendo suas histórias de amor?”

“Eu estava realmente animada para ver duas participantes plus-size na 2ª temporada de Casamento às Cegas. Agora, estou decepcionada.”

“Fiquei muito decepcionada, mas não surpresa, com o fato das participantes plus-size não terem aparecido nos outros episódios de Casamento às Cegas.”

Casamento às Cegas 2 já está disponível na Netflix.