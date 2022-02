Fãs estão impressionados com ator de Grey’s Anatomy em Euphoria

Euphoria faz sucesso por suas tramas polêmicas, estética e caracterização dos personagens – mas nada supera as excelentes performances do elenco. Na produção da HBO, fãs de Grey’s Anatomy se surpreenderam ao conhecer um lado bem diferente de um ator querido, que participa da série como um grande vilão.

“Chegou o momento de Rue ficar cara a cara com as consequências das suas ações. Será que ela vai conseguir reconquistar Jules? Descubra isso e as novas histórias dos seus adolescentes favoritos na segunda temporada da Euphoria”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Euphoria no HBO Max.

A série conta com o elenco jovem mais promissor da atualidade, com Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Barbie Ferreira e muito mais.

Quem também integra o elenco de Euphoria é Eric Dane, conhecido pelos fãs de Grey’s Anatomy como o eterno Dr. Mark Sloan.

A diferença de Eric Dane em Grey’s Anatomy e Euphoria

Em Euphoria, Eric Dane está irreconhecível como Cal Jacobs, o pai de Nate. Não por aparecer mais velho, mas principalmente pelo comportamento de seu personagem.

Na trama da série, Cal pode ser considerado um dos principais antagonistas. O personagem é introduzido na primeira temporada como o homem que mantém uma relação extremamente problemática e violenta com Jules, a personagem de Hunter Schafer.

Posteriormente, a série revela que Cal é o pai de Nate, interpretado por Jacob Elordi. Ele serve como o grande exemplo de masculinidade tóxica para o filho, e é caracterizado como um homem raivoso, violento e frustrado.

Cal é extremamente diferente do Dr. Mark Sloan, o personagem de Eric Dane em Grey’s Anatomy. No drama médico, ele é o respeitado chefe do departamento de cirurgia plástica do Seattle Grace Mercy West Hospital.

Mark morre no primeiro episódio da 9ª temporada da série, após o inesquecível acidente de avião que acontece no final do oitavo ano.

O personagem falece ao lado da amada Lexie Grey, e por isso, o hospital é rebatizado de Grey Sloan Memorial Hospital.

Em uma entrevista recente, Eric Dane falou sobre as poucas semelhanças entre o Mark Sloan de Grey’s Anatomy e o Cal Jacobs de Euphoria.

“O que eles têm em comum é o fato de eu sempre estar pelado. Mas é bem mais profundo do que isso. Com o Mark Sloan, era mais pela estética, e com o Cal, a nudez envolve o seu desejo de controlar e dominar os outros”, explicou o ator.

Em outro papo com a imprensa, Eric Dane explicou por que aceitou interpretar um personagem tão problemático como Cal.

“Eu entendo o que significa levar uma vida dupla. Ter segredos, e ser obrigado a esconder esses segredos de quem você mais ama. Eu, certamente, já tive problemas com o alcoolismo, vício em drogas e saúde mental”, comentou o astro.

Os novos episódios de Euphoria são lançados semanalmente no HBO Max.

