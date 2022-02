Fãs estão preocupados com destino de personagem em Euphoria

Atenção: contém spoilers de Euphoria, da HBO Max.

Os fãs de Euphoria estão preocupados! A série da HBO Max está em sua segunda temporada e, conforme se aproxima da reta final, ganha cada vez mais tensão em cena.

Continua depois da publicidade

O trailer divulgado para o episódio 8 deixou os fãs ansiosos com as possibilidades do que pode acontecer com Fezco e Ashtray nos próximos episódios da série.

Confira o vídeo abaixo:

O que pode acontecer com Fezco e Ashtray em Euphoria?

Ao que indica o trailer, Fez e Ashtray terão problemas em Euphoria.

A nova temporada da série da HBO Maxcomeçou nos dando mais detalhes sobre a história de Fez com sua avó e como Ash se juntou à família, ainda quando era bebê. Ele foi cuidado como um deles, e recebeu esse nome por tentar comer as pontas de cigarro da avó de Fez, já que Ashtray significa “cinzeiro” em inglês.

Nesta nova família, Ash aprendeu tudo sobre tráfico de drogas juntando-se à família, mas também se envolveu em problemas ao ser o responsável pela morte de Mouse e o nariz quebrado de Custer. Com Mouse morto, Fez e Ash começaram a traficar drogas com Laurie, a mulher que deu morfina a Rue no quinto episódio da segunda temporada de Euphoria.

Ashtray vai morre em Euphoria?

O trailer do novo episódio de Euphoria mostra Fezco no chão, gritando, com sirenas da polícia a todo o vapor. Há sangue na camisa dele, que pode ser dele próprio ou de outra pessoa.

Fez não foi à festa de Lexi no episódio sete, apesar de estar vestido para tal. Custer também havia dito a Faye que tinha um plano em andamento para fazer Ash e Fez assumir a responsabilidade pela morte de Mouse e, segundo teorias de fãs que estão circulando na internet, é provável que Ashtray seja atingido e leve a culpa no lugar de Fezco.

No entanto, Fez pode não ficar a salvo para sempre, já que há uma cena que mostra que ele pode ser preso.

O novo episódio de Euphoria vai ao ar no domingo, dia 27 de fevereiro, pela HBO Max. Clique aqui para assinar o Uol Play e conferir os conteúdos da HBO!