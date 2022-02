Fãs morrem de rir com teste de atriz em All of Us Are Dead

A história do teste da atriz Cho Yi-hyun para All of Us Are Dead vem divertindo os fãs da série. A produção está em alta na Netflix.

Em uma entrevista compartilhada pelo Cheat Sheet, a estrela contou que, durante o seu teste para All of Us Are Dead, ela teve uma conversa com o criador na qual explicou o seu interesse em participar de uma produção mais leve.

Ela não sabia do que All of Us Are Dead se tratava.

“Eu geralmente participo de produções cheias de sangue, suor e lágrimas, então eu disse: ‘Quero fazer algo calmo. Eu quero parar com todo esse sangue, suor e lágrimas.'”

“Mas ele disse: ‘Como assim? É um projeto de zumbis.'”

Atriz ainda se interessou pelo projeto

All of Us Are Dead é algo totalmente diferente do que Cho Yi-hyun estava esperando, o que acaba sendo ainda mais cômico pela declaração da atriz. No entanto, a estrela, ainda assim, se interessou pela série da Netflix.

“Felizmente, eu gosto de histórias de zumbis. Se vou derramar sangue de alguma forma, também poderia ser para algo assim.”

A série All of Us Are Dead é uma nova produção da Coreia do Sul, assim como Round 6 e vários outros sucessos da Netflix. A gigante do streaming vem apostando cada vez mais em projetos do país.

A Netflix ainda não anunciou oficialmente a renovação de All of Us Are Dead para uma nova temporada. Mas com o sucesso que a série vem tendo, realmente não seria uma surpresa se novos episódios fossem desenvolvidos.

No Brasil, All of Us Are Dead está agora disponível pela Netflix.