Fãs têm reação inesperada com nova série de Supernatural

A nova série de Supernatural, The Winchesters, foi confirmada pela CW. Os fãs, porém, não estão gostando deste seriado para franquia.

O título vai funcionar como um prelúdio, contando a origem de John e Mary, os pais de Sam e Dean. Os fãs, porém, acham que a série pode acabar confundindo ainda mais a história de Supernatural.

Continua depois da publicidade

O seriado principal teve 15 temporadas e mudou alguns fatos ao longo dos anos. Este prelúdio, que toca em um momento mostrado também em Supernatural, pode bagunçar tudo novamente.

Além disso, há alguns fãs que se sentem saturados do título.

“Eu não entendo a lógica de colocar dinheiro em um prelúdio de Supernatural quando milhares pedem simplesmente um filme para arrumar a série”, comentou um.

“Eu amo Supernatural, mas um prelúdio com John e Mary não precisa acontecer”, disse outro.

“O prelúdio de Supernatural parece muito chato. Eu vou assistir o primeiro episódio, apesar de não ter interesse”, confessou um terceiro.

“O motivo de eu amar Supernatural é porque não era uma história de romance. Família, não romance. Então, você tem um prelúdio que é um romance (um obrigado ainda). Não consigo me interessar”, opinou o internauta.

Confira abaixo as reações sobre The Winchesters, o prelúdio de Supernatural.

Nova série de Supernatural está confirmada

Como citado, a CW confirmou a série derivada de Supernatural, intitulada The Winchesters, de acordo com a Variety. Agora, existe a aprovação para um episódio piloto.

A série derivada também serve como um prelúdio, pois acompanhará o passado dos pais dos irmãos Winchester. O narrador é ninguém menos que Dean Winchester, interpretado por Jensen Ackles.

Jensen Ackles, aliás, também é um dos produtores da série. Até o momento, não foram contratadores atores para os papéis principais de The Winchesters.

Durante a sua jornada na TV, Supernatural marcou seu nome como um dos maiores sucessos de audiência da história da CW. Muitos até mesmo consideram que a série é a melhor produção que o canal já teve.

Por causa desse sucesso, a CW por anos tentou desenvolver algum tipo de projeto derivado de Supernatural. Algumas tentativas não deram muito certo, mas parece que agora as coisas estão mesmo caminhando com The Winchesters.

Ainda não há previsão de lançamento para The Winchesters, série derivada de Supernatural. Já o seriado principal está no HBO Max e no Amazon Prime Video.