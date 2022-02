Floki de Vikings comemora grande conquista do ator de Bjorn

Vikings, disponível na Netflix no Brasil, pode ter acabado. Mas, a amizade entre o elenco continua muito forte.

Alexander Ludwig, o Bjorn de Vikings, passou a atuar no drama Heels após o seriado medieval. O título é bastante elogiado, o que levou a uma conquista por parte do ator: Ludwig é indicado ao prêmio de Melhor Ator de Série de Ação no Critics Choice Award.

Nas redes sociais, Gustaf Skarsgård, o Floki de Vikings, parabenizou o amigo. Os dois tiveram uma parceria de por pelo menos cinco anos na série de história nórdica.

“Parabéns ao irmão Alexander Ludwig pela indicação no Critics Choice Awards”, escreveu o astro. Os fãs adoram ver que essa parceria continua.

Vikings continua nova série na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, viverá Leif Eriksson. Frida Gustavsson será Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter será Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, será o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson será Olaf Haraldsson, Laura Berlin viverá Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, será o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson viverá Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla chega em 25 de fevereiro de 2022 na Netflix. Já todas temporadas de Vikings seguem na plataforma.