Foto indica retorno de Rick Grimes em The Walking Dead; veja

Está circulando pelas redes sociais uma imagem que indica o retorno de Andrew Lincoln como Rick Grimes em The Walking Dead. O ator aparece ao lado de Norman Reedus, que interpreta Daryl Dixon.

Segundo relatos, a foto com os atores foi tirada em Atlanta, na Geórgia, onde estão acontecendo as gravações dos últimos episódios de The Walking Dead.

Isso indica que Andrew Lincoln estará de volta como Rick Grimes para uma participação.

Confira abaixo a imagem com Andrew Lincoln e Norman Reedus.

Fãs estão animados com a possibilidade

Os fãs de The Walking Dead estão animados com a possibilidade de Andrew Lincoln retornar para uma participação como Rick Grimes. O assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados no Twitter.

Como The Walking Dead está em sua décima primeira e última temporada, já havia a especulação de que o personagem Rick Grimes poderia aparecer novamente de alguma forma.

Isso pode até mesmo servir como ponte para a sua trilogia no cinema, que será estrelada pelo ator Andrew Lincoln.

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.