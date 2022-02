Friends sofre grande censura na China

Friends chegou à China por meio de algumas das maiores plataformas de streaming do país asiático. No entanto, a série sofreu grande censura.

As gigantes Tencent, Bilibili, iQiyi e Youku compraram os direitos para exibirem Friends em suas plataformas de streaming e lançaram a série em 11 de fevereiro de 2022 nos serviços.

Pouco depois disso, os fãs começaram a reclamar nas mídias sociais chineses sobre as censuras, incluindo cortes das cenas da ex-esposa de Ross, Carol, em razão da presença de relacionamento LGBTQIA+, aponta o CBR.

Outra cena cortada foi de Joey e Chandler brevemente se beijando, durante uma festa de Ano Novo. Além disso, as legendas ocultaram alguns temas ou palavras, incluindo menções a orgasmos femininos e mais.

Na mídia social Weibo, a hashtag #FriendsCensored (Friends censurado) foi utilizada 54 milhões de vezes antes dela ter sido censurada.

Na China, relacionamentos LGBTQIA+ e “homens afeminados” (termo usado pelas autoridades locais) são banidos de filmes, televisão e videogames.

História cancelada podia ter arruinado Friends

Em geral, os fãs gostaram bastante da forma como Friends foi encerrada, mas a série quase teve uma história que poderia arruinado tudo.

Conforme o ScreenRant, o capítulo The One with the Flashback, sexto episódio da terceira temporada, foi um teste para ver como a audiência reagia ao casal Chandler e Rachel.

O episódio mostrou Chandler querendo ter um encontro com Rachel no passado, mas não funcionou. Uma sequência fantasiosa sugeriu que havia uma chance, mas a audiência não gostou disso.

Por conta disso, a ideia de torná-los um casal na série foi descartada e, no fim, Chandler ficou com Monica, o que provou ser o par ideal.

Assim sendo, quase tivemos um acontecimento desastroso em Friends, que poderia ter arruinado a famosa série de comédia de várias formas.

Friends está disponível no HBO Max.