Futurama terá revival no streaming; veja detalhes

Série animada de Matt Groening, o criador de Os Simpsons, Futurama terá um revival no Hulu, serviço de streaming dos Estados Unidos, de acordo com a Variety. Foram encomendados 20 novos episódios do desenho.

O revival ainda terá Matt Groening como produtor. Ele retorna em parceria com David X. Cohen, que também ajudou a desenvolver Futurama desde o início.

Continua depois da publicidade

Nos Estados Unidos, é esperado que uma boa parte do elenco de vozes original seja mantida. Ainda não se sabe se o mesmo deve ocorrer com a dublagem no Brasil.

A produção do revival de Futurama começa em breve. O lançamento está previsto para 2023.

Série animada de sucesso

Com o mesmo estilo de humor de Os Simpsons, Futurama teve grande sucesso na TV. Essa popularidade se manteve no streaming, o que explica o desenvolvimento do revival.

Como não existe Hulu no Brasil, é provável que os novos episódios de Futurama sejam lançados por aqui através do Star+. Esse serviço de streaming, aliás, já é a casa das outras temporadas da série animada.

Como mencionado anteriormente, Futurama está disponível pelo Star+ no Brasil. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.