Futuro de Zendaya em Euphoria é revelado

Zendaya pode ser uma das atrizes mais visadas de Hollywood no momento, mas isso não quer dizer que ela deixará Euphoria de lado.

O chefe de conteúdo da HBO e do HBO Max, Casey Bloys, falou sobre a permanência ou saída da atriz da série da HBO no dia de investidores da WarnerMedia. Ele confirmou que Zendaya não vai a lugar algum.

“Ela vai estar na terceira temporada”, revelou Bloys (via Digital Spy).

Ele, no entanto, não soube dizer exatamente se o terceiro ano de Euphoria será o último da série, ou se veremos mais temporadas depois disso. Segundo Casey Bloys, ele confia na direção que Zendaya e o roteirista Sam Levinson querem levar esses personagens.

Já sobre Euphoria continuar sem a personagem interpretada pela atriz, Rue, o chefe da HBO e HBO Max respondeu:

“É difícil imaginar fazer a série sem ela, mas isso seria algo para ela e Sam discutirem”.

Euphoria está disponível no HBO Max no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, o HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

Euphoria pode ser vista no Brasil pelo HBO Max. A série também está disponível na HBO na TV.