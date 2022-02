Cirurgia afasta galã de 365 DNI de série da Netflix

Michele Morrone havia anunciado que estrelaria Toy Boy. O ator de 365 DNI (365 Days), no entanto, foi forçado a ausentar-se da produção espanhola.

O motivo do afastamento de Morrone da série se deu por conta de uma cirurgia pela qual ele passou. Ele estava com uma hérnia na lombar e com muita dor, portanto não era algo que poderia deixar para depois das filmagens.

No stories do Instagram, ele deu uma atualização sobre a saúde, explicando que não poderia fazer parte da segunda temporada de Toy Boy.

“Hoje eu estou aqui porque eu tenho que contar algo a vocês e é uma coisa que vai fazer com que alguns fiquem tristes”, começa o comunicado do ator de 365 DNI (365 Days). “Eu estou triste. Se vocês se lembram, duas semanas atrás eu passei por uma cirurgia na minha coluna e eu estava bem há uma semana”.

“Contudo, minha coluna não se recuperou bem. Então, eu tenho que ter mais tempo de recuperação e o médico me disse que, por alguns meses, eu não posso estar trabalhando em um set, e isso me mata, porque eu tinha um projeto. E o projeto, como vocês sabem, era Toy Boy. Eu não posso, eu não estarei em Toy Boy por conta desses problemas, eu não me recuperei muito bem”, acrescentou Michelle Morone

Com temática adulta, Toy Boy envolve um misterioso crime que liga mundos diferentes. O elenco da série conta, inclusive, com María Pedraza, de Elite e La Casa de Papel.

Triana, a personagem dela, é uma jovem advogada, de um escritório de muito prestígio, que decide trabalhar para o stripper Hugo. O homem foi acusado do assassinato do marido de sua amante, mas ele não cometeu o crime.

“Após anos de prisão, um stripper ganha liberdade condicional e tenta provar, antes do novo julgamento, que sua amante armou para incriminá-lo pelo assassinato do marido”, diz a sinopse oficial.

A série traz no elenco ainda Jesús Mosquera e Cristina Castaño.

Os criadores da série são César Benítez, Juan Carlos Cueto e Rocío Martínez Llano.

Toy Boy está disponível na Netflix.

Enquanto isso, 365 DNI (365 Days) também está no serviço. O filme também terá uma continuação – assim como a série da Netflix, também sem data no momento.