Golpista de Inventando Anna volta ao Instagram com nome falso

Interpretada por Julia Garner, Anna Sorokin é a protagonista da série Inventando Anna, a mais nova produção de Shonda Rhimes na Netflix. Aproveitando o sucesso da trama, a golpista da vida real decidiu retornar às redes sociais com sua “alcunha criminosa” de Anna Delvey. O perfil de Anna já faz o maior sucesso no Instagram, e desde o lançamento da série, dobrou seu número de seguidores.

“Empreendedora audaciosa ou golpista? Uma jornalista conta a história de Anna Delvey, que convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã”, afirma a sinopse de Inventando Anna na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de abordar os golpes de Anna Sorokin, a série mostra como a golpista passou a ser considerada um “ícone da moda” na época do julgamento, e como seus crimes foram expostos por uma intrépida (e um tanto quanto inocente) jornalista.

Junto com Julia Garner, o elenco de Inventando Anna conta também com Laverne Cox, Anna Chlumsky e Arian Moayed. Veja abaixo tudo sobre a volta da golpista ao Instagram.

Anna Sorokin voltou ao Instagram após Inventando Anna

Após levar a elite novaiorquina na conversa, e aplicar golpes milionários e ricos e famosos, Anna Sorokin foi processada e condenada a uma pena de 4 a 12 anos de prisão – além do pagamento de multa e restituição judicial.

Por bom comportamento, Anna foi liberada no início de 2021, e demorou pouco mais de um mês para ser detida novamente.

Mas dessa vez, Anna foi presa pela Autoridade de Imigração dos Estados Unidos, já que estava vivendo no país com um visto vencido.

Atualmente, Anna Sorokin continua detida pelo Departamento de Imigração, aguardando sua deportação para a Alemanha.

Recentemente, Anna surpreendeu “fãs” do mundo todo ao retornar às redes sociais. No perfil @theannadelvey no Instagram, a protagonista da série da Netflix afirma estar “reinventando Anna”.

Antes do lançamento da série, Anna tinha pouco mais de 100 mil seguidores na rede social. Agora, Sorokin já chega perto dos 300 mil followers no Instagram.

Em suas postagens mais recentes, Anna Sorokin – que deseja ser chamada de Anna Delvey – falou sobre a produção da Netflix e sobre seus novos projetos.

“Inventando eu”, comentou a influencer em uma postagem sobre o lançamento de Inventando Anna na Netflix, com uma foto de Julia Garner.

De acordo com as datas das postagens, Anna Sorokin retornou ao Instagram no dia 2 de fevereiro. Após passar quase um ano afastada da plataforma, ela voltou para divulgar um artigo escrito para o site Insider.

Em todos os registros, Anna recebe muitos elogios dos fãs. A hashtag #FreeAnna (Anna Livre), também começa a crescer nas redes sociais.

“Anna Delvey é uma obra de arte”, comentou um seguidor. “Ela não fez nada de errado”, afirma outro.

Confira alguns dos registros mais recentes do Instagram de Anna Delvey abaixo. Inventando Anna está disponível na Netflix.