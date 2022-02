Grande decisão de Negan em The Walking Dead é explicada

Contém spoilers

Depois de uma pausa, The Walking Dead retornou com um novo episódio. A série trouxe uma grande decisão de Negan: ele resolveu deixar o grupo de sobreviventes para trás, depois de testemunhar uma atitude brutal de Maggie.

De certa forma, Negan vê um pouco do seu “eu” do passado em Maggie. No entanto, ao mesmo tempo, ele também teme o que ela poderia fazer com ele.

Em uma entrevista com o Insider, o ator Jeffrey Dean Morgan comentou sobre a decisão de Negan em The Walking Dead. Obviamente, o personagem não deixou a série para sempre, então ainda deve retornar em alguns dos próximos episódios.

Uma grande decisão de Negan

“Nunca vai acabar. Eu acho que ele ir embora é a única maneira de alguém encontrar paz.”

“Eu não sei se qualquer coisa que Maggie faz é surpreendente para Negan neste momento. Acho que eles passaram um bom tempo juntos, e ele agora sabe que existe um lado dela que é muito sombrio.”

“Acho que ele não está completamente chocado com essa nova Maggie. Ele lidou com ela por algum tempo, então meio que sabe o que esperar dela.”

O ator ainda indicou o que esperar da jornada de Negan. Parece que o personagem estará acompanhado de outra pessoa quando retornar em The Walking Dead.

“Eu posso dizer que Negan vai embora e, quando ele reaparecer, terá um amigo misterioso com ele. Vamos descobrir mais em breve.”

