Grey’s Anatomy perderá mais um membro do elenco no próximo episódio

Alerta de spoilers

Os fãs sempre temem por este momento em Grey’s Anatomy porque sabem que uma hora ele chega. Na 18ª temporada, Richard Flood, o Doutor Cormac, deixa o drama médico.

O Deadline afirma que a despedida acontece no 10º capítulo, o próximo que vai ser exibido nos Estados Unidos. O personagem foi introduzido na 16ª temporada como recorrente e um ano depois foi promovido ao elenco regular.

Continua depois da publicidade

Inicialmente, Cormac seria o novo pretendente de Meredith. Porém, a pandemia pode ter mudado tudo e os dois nunca chegaram a ter algo realmente concreto.

Grey’s Anatomy segue, assim, uma grande transição de elenco. Antes de Richard Flood, nomes como Greg Germann (Dr. Thomas Koracick), Jesse Williams (Jackson Avery) e Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) também deixaram o seriado médico.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.