Grey’s Anatomy prepara “grande evento” para final da 18ª temporada

O 400º episódio de Grey’s Anatomy promete ser um grande evento. Afinal, são raríssimas as séries que conseguem tal feito.

A showrunner Krista Vernoff prometeu algo grande para esse capítulo, que deve ser o último da 18ª temporada, caso a pandemia não atrapalhe os planos.

“Acho que o último episódio da nossa temporada será o 400, se não houver mais atrasos por conta da COVID e não acabarmos cancelando um episódio. Isso é um grande se”, disse Vernoff.

“Nós NÃO estamos fazendo um filme musical em preto e branco, mas será um grande evento, eu acho”, acrescentou.

A showrunner de Grey’s Anatomy, no entanto, não revelou o que acontecerá no episódio, ou um pouco do que tem planejado para ele.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.