Grey’s Anatomy supera Marvel e DC na TV de forma inesperada

Grey’s Anatomy pode ter nada a ver com o universo Marvel ou DC, mas há algo em específico que a longeva série faz melhor que as duas outras companhias: crossovers na TV.

Episódios crossover são bem comuns no Arrowverso, o maior universo da DC nas telinhas. Logo de início já aconteciam crossovers entre The Flash e Arrow, algo que foi aumentando em escala com o passar do tempo, conforme séries como Supergirl e Legends of Tomorrow estrearam.

Continua depois da publicidade

Esse aumento da escala, no entanto, não veio acompanhado de qualidade e o relacionamento entre os personagens sofreu com isso, soando tudo menos crível, a favor de algo mais grandioso – aqui, menos seria mais.

A Marvel também não tem exemplos muito melhores.

Na Netflix, as séries Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage foram reunidas em Defensores, que provou ser uma tragédia.

O relacionamento entre os personagens foi bem desenvolvido, alguns chegaram a aparecer nas séries uns dos outros antes ou depois, mas a trama central deixou muito a desejar.

Fórmula do sucesso de Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy se destaca nesse meio televisivo pelos constantes crossovers com Station 19.

Ao invés de soarem séries isoladas que ocasionalmente se encontram, tudo parece efetivamente parte de um mesmo universo. Os personagens têm relacionamentos entre si e vemos mais conexões do que episódios anuais, ou séries separadas.

Naturalmente, as séries têm a vantagem de terem a mesma showrunner, Krista Vernoff, mas nada que uma maior comunicação entre os roteiristas resolveria no caso da Marvel e DC.

Assim sendo, tanto a Marvel, quanto a DC precisam aprender a melhor construir os relacionamentos entre seus personagens e inserir menções não apenas por fim de referência e fan-service, mas para construir universos orgânicos, que soam vivos de fato.

Somente assim podem superar a qualidade dos crossovers de Grey’s Anatomy com Station 19. Quem sabe com o Disney+ e o HBO Max, Marvel e DC finalmente consigam fazer isso.