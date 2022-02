Guia Astrológico para Corações Partidos: 2ª temporada ganha data no trailer da Netflix

A Netflix lançou o trailer da segunda temporada de Guia Astrológico para Corações Partidos, que chega em 8 de março na plataforma de streaming.

A prévia mostra Alice viajando a Paris a fim de conhecer um astrólogo famoso. Pelo que é indicado, ela deve acabar se apaixonando por ele.

Continua depois da publicidade

É claro, continuaremos vendo a protagonista tentando achar o par perfeito por meio de análises astrológicas, mapas astrais e afins.

Veremos se ela finalmente conseguirá alguém nesse segundo ano da série italiana da Netflix. Há também reviravoltas nas vidas de outros personagens, como vemos na prévia.

O trailer da 2ª temporada de Guia Astrológico para Corações Partidos pode ser assistido, abaixo.

Guia Astrológico Para Corações Partidos acompanha a história de Alice, uma jovem romântica que sofre com decepções amorosas e tem dificuldades para encontrar a verdadeira paixão.

Após se aproximar de um carismático guru astrológico, Alice passa a analisar as estrelas para encontrar seu par perfeito – apostando no poder do zodíaco para melhorar sua vida amorosa.

Infelizmente, a análise astral não impede a protagonista Alice de passar por uma série de encontros ruins, desentendimentos embaraçosos e surpresas desconfortáveis – assim como qualquer pessoa que tenta navegar pelo mundo moderno do namoro.

Durante a trama da série, Alice se envolve com homens de signos diferentes, e Guia Astrológico Para Corações Partidos faz um ótimo trabalho ao diversificar a personalidade de cada um.

O elenco de Guia Astrológico Para Corações Partidos é formado inteiramente por astros e estrelas italianos. Claudia Gusmano lidera como Alice, a sonhadora e mística protagonista. Michele Rosielo interpreta Davide, um dos primeiros pretendentes de Alice, e Lorenzo Adorini vive o guru astrológico Tio. O elenco de Guia Astrológico Para Corações Partidos conta também com Alberto Paradossi, Esther Elisha, Fausto Maria Sciarappa e Emanuela Grimalda.

Guia Astrológico Para Corações Partidos está disponível na Netflix. A segunda temporada estreia em 8 de março.