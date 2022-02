HBO dá notícia desanimadora sobre spin-off de Game of Thrones

House of the Dragon segue em desenvolvimento na HBO, infelizmente, parece que não veremos nada de novo sobre o spin-off de Game of Thrones tão cedo.

Casey Bloys, chefe de programação da HBO e do HBO Max, fou questionado pelo THR quando poderemos ver o trailer de House of the Dragon e se a série derivada marcará presença na San Diego Comic-Con.

“Eu não sei sobre a Comic-Con; ainda não anunciamos nenhum de nossos planos. Eu nem quero dizer ‘em breve’, mas vocês começarão a ver material… se eu disser ‘em breve’, eu vou deixar vago. Então talvez em breve”, respondeu Bloys, sendo vago de qualquer jeito.

Em todo caso, o spin-off de Game of Thrones está previsto para 2022, então devemos ver ao menos um teaser nos próximos meses.

Evidente que a série pode acabar sendo adiada, mas não há indícios de que isso irá acontecer até o presente momento.

A história da nova série de Game of Thrones

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.