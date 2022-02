Herói do ator de Supernatural pode arrumar um problema em The Boys

A terceira temporada de The Boys chega ainda neste ano ao catálogo da Amazon Prime Video e contará com uma novidade sobrenatural: Jensen Ackles, que atuou como Dean Wincherster na série de sucesso Supernatural, assume o papel de Soldier Boy na produção de super heróis do streaming.

E se a série já é cheia de tensão graças ao seu enredo que aborda vigilantes lutando contra heróis não tão heroicos assim, tudo indica que a chegada de Soldier Boy à trama só representará ainda mais problemas.

O personagem é uma paródia do Capitão América, da Marvel, descrito como um soldado patriota que lutou na Segunda Guerra Mundial e foi uma das primeiras criações da Vought, que lidera Os Sete, os heróis mais desprezíveis que o planeta já viu.

Quem é o novo personagem de The Boys?

Ao que sabe, vários heróis já assumiram o manto de Soldier Boy nos quadrinhos de The Boys, de Garth Ennis e Darick Robertson. O original morreu durante a Segunda Guerra Mundial e, nos dias de hoje, um babaca inútil leva o seu nome: o novo Soldier Boy só tem interesse em fama, mas é extremamente covarde.

Para a série do Amazon Prime Video, no entanto, o showrunner Eric Kripke mudará toda a história de fundo de Soldier Boy.

Não foi dito muito até o momento, mas ao que se sabe o herói não teria morrido na Seguinda Guerra Mundial, e sim se tornou uma estrela de filmes na década de 80. A sugestão de Jensen Ackles para explicar a ausência de Soldier Boy nas temporadas anteriores seria de que ele teria sido preso.

Essa nova história também muda a figura de Soldier Boy, que deixa de ser o interesseiro das HQs para se transformar em um verdadeiro herói de guerra, embora ele ainda seja um pouco egocêntrico, sim.

Com um Soldier Boy ligado ao que realmente importa, seria o fim das bagunças do Capitão Pátria ou apenas o começo de novas intrigas que podem abalar Os Sete?

Por enquanto, confira o primeiro vídeo oficial da nova temporada:

Onde assistir à 3ª temporada de The Boys?

The Boys é uma série original da Amazon Prime Video e sua terceira temporada chegará ao Brasil com exclusividade pela plataforma de streaming.

A data de estreia já está marcada, com episódios iniciais chegando no dia 03 de junho de 2022 ao catálogo do serviço de streaming.

Até lá, as duas temporadas iniciais de The Boys também podem ser assistidas pelo Amazon Prime Video.