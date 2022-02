História cancelada podia ter arruinado Friends

Em geral, os fãs gostaram bastante da forma como Friends foi encerrada, mas a série quase teve uma história que poderia arruinado tudo.

Conforme o ScreenRant, o capítulo The One with the Flashback, sexto episódio da terceira temporada, foi um teste para ver como a audiência reagia ao casal Chandler e Rachel.

Continua depois da publicidade

O episódio mostrou Chandler querendo ter um encontro com Rachel no passado, mas não funcionou. Uma sequência fantasiosa sugeriu que havia uma chance, mas a audiência não gostou disso.

Por conta disso, a ideia de torná-los um casal na série foi descartada e, no fim, Chandler ficou com Monica, o que provou ser o par ideal.

Assim sendo, quase tivemos um acontecimento desastroso em Friends, que poderia ter arruinado a famosa série de comédia de várias formas.

Atriz de Friends ganha vibrador de estrela da Marvel

Courteney Cox, a Monica de Friends, provou que não largou a comédia após o fim da série. Ela apareceu em vídeo mostrando uso diferente para o vibrador que ganhou de Gwyneth Paltrow, a Pepper dos filmes da Marvel.

Cox, de 57 anos, brincou dizendo que o vibrador do Goop, empresa de Paltrow, era perfeito para tratar do cotovelo machucado por conta do tênis.

A atriz aparece no vídeo elogiando os produtos da marca e eventualmente o vibrador é mostrado. Ela diz: “Todos sabemos como usar isso”.

Friends está disponível no HBO Max. Veja o vídeo, abaixo.