Hulk tem participação escondida em Gavião Arqueiro; veja como achá-lo

Gavião Arqueiro inclui uma participação secreta do Hulk, de acordo com um artista de efeitos visuais que trabalhou na série. O Marvel Studios encerrou seu primeiro ano no Disney+ com o projeto principal de Jeremy Renner como Clint Barton.

O seriado focou principalmente em seu relacionamento com Kate Bishop (Hailee Steinfeld), bem como as repercussões de sua passagem pós-Blip como o Ronin.

Por causa de seu status como herói fundador do MCU, Gavião Arqueiro apresentou várias referências a seus companheiros Vingadores originais.

Isso incluiu um flashback da morte da Viúva Negra (Scarlett Johansson) em Vingadores: Ultimato, um avistamento de flechas da Stark Tech e Rogers: The Musical, um show da Broadway que abordou os eventos da Batalha de Nova York.

Mas a peça de teatro não foi a única vez que Os Vingadores de 2012 foi revisitado na série do Disney+.

Na verdade, Gavião Arqueiro começou com um flashback da invasão Chitauri liderada por Loki (Tom Hiddleston), embora mostrado da perspectiva de Kate Bishop enquanto observava Barton lutar valentemente apenas com seu arco e flecha. Mas, aparentemente, ele não foi o único dos Vingadores que apareceu na cena.

De acordo com o Direct, o Hulk também foi destaque na sequência. O supervisor de efeitos visuais da Industrial Light & Magic, Vincent Papaix, confirmou isso depois que conversas on-line começaram a teorizar que o Gigante Esmeralda também fazia parte da cena.

“É realmente o Hulk pulando de prédio em prédio e recebendo uma explosão de uma arma Chitauri”, disse Papaix.

A participação escondida do Hulk

Embora ele não tenha especificado, considerando a localização de Kate, é provável que ela também tenha visto o alter ego de Bruce Banner sobreviver a uma enorme saraivada de lasers alienígenas. Ainda assim, foram os esforços de Barton que causaram um impacto significativo nela.

Após o culminar da Saga do Infinito em Vingadores: Ultimato, apenas três dos heróis fundadores do MCU permanecem ativos na franquia. Isso inclui Gavião Arqueiro e Hulk, com Thor (Chris Hemsworth) como o terceiro.

No entanto, não está claro quando eles se reunirão, considerando que cada um está ocupado com seus arcos pessoais. Houve perguntas sobre por que nenhum dos heróis restantes do MCU se envolveu nos problemas de Barton em Gavião Arqueiro.

O Deus do Trovão provavelmente ainda está fora do mundo com os Guardiões da Galáxia, mas Bruce poderia facilmente ter entrado em contato, considerando que Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis confirmou que ele está mantendo contato com outros personagens.

À medida que a Fase 4 do MCU se desenvolve, as chances de Hulk, Gavião Arqueiro e até Thor se unirem estão diminuindo – pelo menos por enquanto. O Marvel Studios está se concentrando em aventuras solo, com um projeto culminante, como um teórico Vingadores 5, ainda muito distante.

Mas, como Gavião Arqueiro provou, a Marvel também pode ser criativa em termos de garantir que os fãs não esqueçam o quanto o trio restante passou como parte da formação original dos Vingadores. Considerando o formato de narrativa interconectada do MCU, revisitar os eventos da Saga do Infinito é quase inevitável.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.