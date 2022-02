Inspiração por trás de All of Us Are Dead vai surpreender os fãs da Netflix

All of Us Are Dead é o novo sucesso da Netflix, com uma história que envolve zumbis. Ao imaginar a inspiração, espectadores podem pensar até em produções famosas, como The Walking Dead.

Mas, para o Tatler Asia, o criador e diretor Lee Jae-kyoo comentou sobre a inspiração por trás de All of Us Are Dead. Ela é bastante mundana, tratando sobre os jovens e o senso de sobrevivência.

Continua depois da publicidade

O criador quis colocar em All of Us Are Dead um reflexo sobre quando jovens encaram uma situação perigosa – e como podem mudar quando crescem. O espaço escolar faz uma ligação com o que seria a sociedade.

“Quando era mais novo, eu e meus amigos costumávamos nadar em canais. Alguns se afogavam, então outros se jogavam para salvá-los. Quando crescemos, optamos pela forma mais segura – nós não nos jogamos apenas, pensamos na melhor forma de salvar todo mundo. Eu pensei sobre o que é ser adulto e o que a educação e a sociedade fazem com nós”, contou o criador.

Lee chamou atenção para paralelos que podem ser encontrados no seriado da Netflix. Os zumbis só foram um perigo chamativo para explicar esse amadurecimento.

“Quando você assiste, você pode ver as decisões que esses jovens fazem em situações de vida ou morte. Eu acho que isso também pode fazer os adultos pensarem. Eu penso também que é uma nova abordagem colocar esses adolescentes imaturos contra zumbis em uma escola, então fico feliz de trazer essa ideia”, completou o criador.

O apocalipse zumbi começa a partir de um vírus dentro de uma escola na Coreia do Sul. Um estudante até diz que é como Invasão Zumbi, o famoso filme do país. Esse é o cenário de All of Us Are Dead na Netflix.

O começo do apocalipse, assim, é de estudantes tentando sobreviver a ele. Ao mesmo tempo, o governo local parece tentar evitar que o vírus se espalhe.

All of Us Are Dead tem um terror violento com muita ação. Além disso, muda a percepção sobre os zumbis. As criaturas sentem “medo extremo” e “só atacam por sobrevivência”.

O elenco traz atores mais jovens da Coreia do Sul. Alguns deles são Yoon Chan-young, de Nobody Knows; Park Ji‑hoo, de Casa do Beija-Flor; Victoria Grace, de Superstore; Darren Keilan, que estará em Bullet Train; e Lisa Yamada, de Little Aires Everywhere.

Um destaque do elenco é Lee Yoo-mi, que esteve no sucesso de Round 6.

A nova série da Netflix é baseada no webtoon Now at Your School, de Joo Dong-Geun. A direção fica com J.Q. Lee e Kim Nam-Soo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série da Netflix.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix.