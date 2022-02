Invasão Secreta indica retorno de herói de Vingadores

As filmagens de Invasão Secreta continuam na Europa e um fã divulgou algumas imagens do set no Instagram. Uma delas indica o retorno do Máquina de Combate.

A foto mostra o personagem de Don Cheadle em uma foto de jornal. Ele conversa com outro personagem. Mas não chegamos ver uma foto de Cheadle no set de fato.

Vale apontar que James Rhodes, o Máquina de Combate, já apareceu brevemente em Falcão e o Soldado Invernal, então pode ser que ele esteja envolvido em outras séries da Marvel.

Dito isso, nada foi confirmado oficialmente sobre a participação do ator na série, que já conta com um grande elenco, incluindo Samuel L. Jackson e Emilia Clarke.

Veja as fotos do set de Invasão Secreta, abaixo.

Série com grande elenco

Invasão Secreta está sendo mantida em segredo, mas adapta o arco de mesmo nome dos quadrinhos, em que os Skrulls substituíram diversos heróis da Terra.

Ainda não se sabe se a premissa será a mesma, ou terá alguma reviravolta, tendo em vista que os skrulls não são “malvados” no Universo Cinematográfico Marvel.

Além de Samuel L. Jackson e Cobie Smulders, o elenco de Invasão Secreta também terá Ben Mendelsohn, Olivia Colman e Emilia Clarke, entre outros. É possível que mais nomes sejam anunciados em breve.

Ainda não há uma data de lançamento para Invasão Secreta, da Marvel, no Disney+.

