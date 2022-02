Inventando Anna: A família russa da golpista da vida real

Inventando Anna, na Netflix, faz um ótimo trabalho em adaptar a história real de Anna Sorokin para as telas. Para enganar os ricos e famosos de Nova York, a golpista costumava fingir ser uma herdeira alemã milionária. A série de Shonda Rhimes, entretanto, não aborda a infância de Anna. Por isso, muitos fãs querem saber: quem são os pais verdadeiros da criminosa?

“Empreendedora audaciosa ou golpista? Uma jornalista conta a história de Anna Delvey, que convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã”, afirma a sinopse oficial de Inventando Anna na Netflix.

Continua depois da publicidade

Na série, a protagonista Anna Sorokin – ou Delvey – é interpretada por Julia Garner, de Ozark. A trama conta também com Laverne Cox (Orange is the New Black), Anna Chlumsky (Meu Primeiro Amor) e Arian Moayed (Succession) no elenco.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a família russa de Anna Sorokin na vida real, e como os pais da golpista lidam com o “sucesso” da filha.

Quem são os pais de Anna Sorokin, de Inventando Anna, na vida real?

Anna Sorokin nasceu em 23 de janeiro de 1991, na cidade de Domodedovo, na região metropolitana de Moscou.

Vadim Sorokin, o pai de Anna, trabalhava como caminhoneiro. Sua mãe, que nunca teve o nome divulgado, era dona de uma pequena mercearia.

Quando Anna tinha 16 anos, a família decidiu se mudar para a Alemanha, em busca de uma vida melhor.

No país, o pai de Anna passou a administrar uma empresa de transportes, que entrou em falência em 2013.

Pouco tempo demais, Vadim Sorokin abriu seu próprio negócio: uma empresa de aquecimento e ar-condicionado, especializada no uso eficiente de energia. A mãe de Anna, por sua vez, parou de trabalhar e virou dona de casa.

Enquanto Anna Sorokin estudava na escola Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler, seu pai sofria com rumores (não confirmados) sobre seu envolvimento com a máfia russa.

Após se formar no Ensino Médio, a jovem se mudou para Londres para estudar moda. Desde então, Anna evita contato com a família. Sabe-se que ela tem um irmão caçula, que atualmente, é um adolescente.

Em 2019, o pai de Anna Sorokin falou sobre o relacionamento com a filha em uma entrevista ao site Daily Mail.

“Eu realmente espero que ela encontre o que está procurando, seja o que for. Não tenho nenhuma influência sobre a vida dela e sobre o que ela faz. Ela é a responsável por seus atos, e não me sinto confortável falando sobre isso”, comentou Vadim Sorokin.

Anna Sorokin confirmou o que foi dito pelo pai em uma matéria recente do site Insider.

“Eu concordo que eles realmente não sabiam o que fazer comigo”, explicou a golpista.

Atualmente, Anna Sorokin está detida pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos, aguardando sua deportação para a Alemanha.

Inventando Anna está disponível na Netflix.