Inventando Anna: Alvo de racismo, amiga da golpista diz se continua amizade

A amizade entre Anna Sorokin e Neffatari “Neff” Davis é retratada em Inventando Anna. A amiga da golpista disse ter sofrido racismo após a estreia da série da Netflix e revelou ainda ser amiga da criminosa.

Davis se tornou amiga de Sorokin em por volta de 2017, depois de trabalhar em um hotel. Ela continua a falar com Sorokin e chegou a trabalhar como consultora em Inventando Anna.

“A parte lamentável são muitos comentários racistas e pessoas que não entendem a dinâmica entre eu ser uma mulher negra e Anna ser uma mulher branca”, disse Davis ao Vulture. Ela disse que muitas pessoas escrevem para ela para dizer que Neff “era apenas alguém que puxou muito o s*co de Anna”. Mas Davis diz que ela estava apenas tentando mostrar “lealdade” a uma amiga.

“Como uma mulher negra, eu sei que somos confrontadas por mulheres caucasianas muitas vezes”, disse Davis, que estava trabalhando na Starbucks quando recebeu uma mensagem da jornalista Jessica Pressler para participar da investigação da New York Magazine de Pressler sobre Sorokin. “Mas no final das contas, minha lealdade com Anna não era por causa de sua cor de pele”.

Davis disse que questionou os comentários que Sorokin fez às vezes, mas disse: “Eu nunca vi o lado ruim de Anna. Nunca fui enganada por ela”.

Apesar de manterem contato até hoje, Davis deixou claro que não é controlada por Anna Sorokin de qualquer forma.

“Às vezes não atendo o telefone porque tive que dizer a ela que tenho minha liberdade”, disse ela. “Eu não vou ser capaz de atender todos os telefonemas da prisão. Mas se você precisar de uma calcinha ou um pouco de leite de coco para o Dia de Ação de Graças, eu enviarei”.

Mais sobre Inventando Anna na Netflix

O seriado é baseado na reportagem da New York Magazine, intitulado How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, de Jessica Pressler.

Inventando Anna gira em torno de uma jornalista, interpretada por Anna Chlumsky (Veep), que investiga o caso de Anna Delvey, vivida por Julia Garner (Ozark). A personagem titular é uma herdeira que roubou os corações e as fortunas da socialite de Nova York.

Na série, Anna e a repórter formam um relacionamento sombrio, engraçado e amor e ódio, conforme a personagem titular aguarda o julgamento dela, enquanto a repórter corre contra o tempo para responder a maior pergunta em Nova York: quem é Anna Delvey?

Shonda Rhimes criou a série e também trabalha como showrunner. Essa é a primeira série que ela criou, escreveu e comandou desde o fim de Scandal, em 2018.

Além dela, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi, Nick Nardini também trabalham como roteiristas de Inventando Anna, que é produzida pela própria Netflix.

Além de Julia Garner, de Ozark, e Anna Chlumsky, o elenco conta com Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Laverne Cox.

Inventando Anna está disponível na Netflix.