Inventando Anna: Como está hoje a golpista Anna Sorokin

Protagonizada por Julia Garner, Inventando Anna está fazendo o maior sucesso na Netflix. A série adapta para as telas a surpreendente história real da golpista Anna Sorokin – mais conhecida como Anna Delvey. Quem já maratonou a produção quer saber: o que aconteceu com Anna na vida real? E por onde anda a criminosa em 2022?

“Empreendedora audaciosa ou golpista? Uma jornalista conta a história de Anna Delvey, que convenceu a elite de Nova York de que era uma herdeira alemã”, afirma a sinopse de Inventando Anna na Netflix.

Continua depois da publicidade

A produção é baseada no artigo “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (Como Anna Delvey Enganou os Festeiros de Nova York), escrito pela jornalista Jessica Pressler para o site The Cut.

O site Express.UK revelou tudo que os fãs de Inventando Anna precisam saber sobre o destino de Anna Sorokin e o que a golpista anda fazendo atualmente; veja abaixo.

O que aconteceu com Anna Sorokin após Inventando Anna?

Inventando Anna deixa claro que Anna Sorokin foi processada e presa por seus crimes. Mas o que aconteceu com a golpista após a prisão?

Após aplicar golpes em restaurantes, hotéis, bancos e na elite de Nova York, Anna Sorokin acabou presa em 2017. Na época, a jovem não estava na Grande Maçã, mas em uma clínica de reabilitação em Los Angeles.

Indiciada por 10 crimes diferentes, Anna Delvey foi julgada em 2019, e condenada em 8 acusações, incluindo fraudes, furtos e golpes.

Como resultado, Anna foi sentenciada a uma pena de 12 anos de prisão, além de uma multa e restituição de mais de 200 mil dólares.

Desde sua condenação, Anna foi enviada para três prisões diferentes em Nova York.

Em fevereiro de 2021, a protagonista de Inventando Anna foi liberada por bom comportamento. No entanto, semanas depois, acabou presa novamente.

Dessa vez, Anna foi detida pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos, por viver no país com um passaporte inválido.

O visto de Anna Sorokin expirou em setembro de 2021, e por isso, a golpista foi presa mais uma vez.

Atualmente, Anna continua detida pelo ICE (Departamento de Imigração e Costumes), aguardando sua deportação para a Alemanha.

Nos últimos meses, Anna tentou apelar da decisão, e entrou com um pedido de asilo no país. No entanto, o ICE se recusou a libertá-la enquanto o caso é analisado pelas cortes superiores.

Em uma entrevista ao site Insider, publicada em outubro de 2021, o advogado Paul O’Dwyer, especializado em imigração, afirmou que Anna tem poucas chances de sair em liberdade.

“Mesmo se ela for elegível ao asilo, o juiz tem a possibilidade de negar a aplicação com base no caráter de Anna, ou em seu histórico de crimes, o que a torna indesejável”, comentou o especialista.

Sendo assim, a onda de crimes de Anna Delvey pode até ter chegado ao fim, mas o futuro da protagonista de Inventando Anna, continua incerto.

Inventando Anna, com Julia Garner, está disponível na Netflix.