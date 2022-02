Inventando Anna: Conheça a nova série de Shonda Rhimes na Netflix

Após o sucesso de Bridgerton, Shonda Rhimes celebra a estreia de sua nova série na Netflix. Desta vez, a criadora de Grey’s Anatomy e Scandal aposta em uma história real – e extremamente chocante. Inventando Anna acompanha a trajetória da golpista Anna Delvey, que enganou ricaços de Nova York em uma trama de poder, mentiras e muito luxo.

Inventando Anna chega na hora certa na Netflix. Os assinantes da plataforma já conseguiram um “gostinho” da temática no documentário O Golpista do Tinder, e agora, têm a oportunidade de conferir uma história ainda mais interessante, marcada pelo inconfundível estilo de Shonda Rhimes.

A série também conta com um excelente elenco, liderado por Julia Garner – a Ruth Langmore da série Ozark, além de participações de estrelas de Veep, Succession e Orange is the New Black.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de Inventando Anna.

De que fala Inventando Anna na Netflix?

Inventando Anna adapta para a TV os chocantes fatos do artigo “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (Como Anna Delvey Enganou os Festeiros de Nova York), com uma boa dose de licenças criativas tomadas por Shonda Rhimes.

“Uma jornalista investiga o caso de Anna Delvey, a lendária falsa herdeira que roubou os corações – e muito dinheiro – da alta sociedade de Nova York”, afirma a sinopse oficial da produção.

Na vida real, Anna Delvey nasceu em uma pequena cidade russa, sendo batizada de Anna Sorokin. No entanto, os sonhos da jovem eram grandes demais para Domodedovo, e por isso, ela se mudou para os Estados Unidos em 2013.

Ao chegar à América, a golpista inventou uma nova persona, e passou a ser conhecida como Anna Delvey.

Fingindo ser a herdeira bilionária, Anna conseguiu levar a elite novaiorquina na conversa, protagonizando fraudes de milhões de dólares.

Anna foi presa em 2018, mas para saber como os golpes foram descobertos e como a vigarista foi capturada, só assistindo Inventando Anna na Netflix.

O elenco de estrelas de Inventando Anna

Como já citamos, o elenco de Inventando Anna é liderado por Julia Garner como a personagem titular.

Os trailer mostram que a Ruth de Ozark dá um show ao reproduzir o sotaque russo de Anna Delvey e o extremo sarcasmo da jovem.

Anna Chlumsky, conhecida por performances em Meu Primeiro Amor e Veep, interpreta Vivian, a jornalista que decide investigar a história de Anna.

Na pele de Todd Spodek, o advogado de Anna Delvey, está Arian Moayed, famoso por sua performance como Stewy Hosseini na série Succession.

Laverne Cox, de Orange is the New Black, é Kacy Duke, uma coach e personal trainer que eventualmente se torna uma das vítimas de Anna.

O elenco de Inventando Anna conta também com Katie Lowes (Scandal), Anders Holm (Brooklyn Nine-Nine), Jeff Perry (Scandal), Terry Kinney (Oz), Anna Deavere Smith (For the People) e Jennifer Esposito (The Boys).

Inventando Anna – Estreia e trailer na Netflix

Fãs de Shonda Rhimes podem comemorar: Inventando Anna já está disponível na Netflix. A série estreou na plataforma em 11 de fevereiro de 2022.

Veja abaixo o trailer legendado de Inventando Anna na Netflix.