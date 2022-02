Inventando Anna: Ex-amiga da verdadeira Anna detona série da Netflix

Rachel Williams é uma das vítimas de Anna Delvey. A golpista de Inventando Anna deixou a ex-amiga com uma dívida de US$ 60 mil no cartão e agora, Williams detonou a série da Netflix.

Em um ensaio publicado pela Time, Williams criticou a série por recompensar os crimes de Delvey e contou sobre ser vítima da ex-amiga.

“Mais de quatro anos se passaram desde que ajudei a polícia a montar uma operação policial para prender minha ex-amiga, a vigarista que eu conhecia como Anna Delvey. Mais tarde, testemunhei em seu julgamento, descrevendo os eventos que me deixaram com mais de US $ 60.000 em dívidas de cartão de crédito depois de uma viagem ‘com todas as despesas pagas’ ao Marrocos com Anna e outros dois”, começa o texto de Williams.

“Milhões vão ver Anna ser retratada como uma complexa anti-heroína lutando contra seus demônios pessoais e um mundo que constantemente subestima as mulheres jovens. Será visto por mais pessoas do que jamais conhecerão Anna ou farão o trabalho de entender sua verdadeira natureza ou o que realmente aconteceu. E essa é uma realidade perigosa. Mas enquanto eu recusava os pedidos da imprensa, eu assistia aos meios de comunicação darem a Anna uma plataforma sem responsabilizá-la, com entrevistas estranhamente conviviais nas quais ela tentava passar o comportamento criminoso como uma forma de alta arte”, criticou a vítima de Anna.

O ensaio continua, com Rachel Williams apontando a visibilidade que a ex-amiga recebe por conta da série da Netflix.

“Falar é barato e com artistas são bons nisso, pensei: Por que estamos entregando um microfone a um? Mas nós sabemos a resposta. Anna, uma vigarista descarada com bom gosto intelectual, moral baixa e nenhuma consideração aparente pelas consequências de suas ações, dá a um certo canto barulhento da mídia exatamente o que eles querem. Se seus crimes forem bastante chamativos, uma empresa mediana pode arrebatar os direitos de sua história pré-julgamento para que você possa pagar o advogado de sua escolha, um especialista o suficiente para minimizar sua pena. Você pode receber tanto dinheiro que, mesmo depois de seus fundos serem congelados e as vítimas serem reembolsadas, sobrará dinheiro. E, não apenas isso, mas se a fama é o que você procura, você construiu uma “marca”, criou uma plataforma e encontrou um público para aproveitar oportunidades futuras”.

O seriado é baseado na reportagem da New York Magazine, intitulado How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, de Jessica Pressler.

Inventando Anna gira em torno de uma jornalista, interpretada por Anna Chlumsky (Veep), que investiga o caso de Anna Delvey, vivida por Julia Garner (Ozark). A personagem titular é uma herdeira que roubou os corações e as fortunas da socialite de Nova York.

Na série, Anna e a repórter formam um relacionamento sombrio, engraçado e amor e ódio, conforme a personagem titular aguarda o julgamento dela, enquanto a repórter corre contra o tempo para responder a maior pergunta em Nova York: quem é Anna Delvey?

Shonda Rhimes criou a série e também trabalha como showrunner. Essa é a primeira série que ela criou, escreveu e comandou desde o fim de Scandal, em 2018.

Além dela, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi, Nick Nardini também trabalham como roteiristas de Inventando Anna, que é produzida pela própria Netflix.

Além de Julia Garner, de Ozark, e Anna Chlumsky, o elenco conta com Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Laverne Cox.

Inventando Anna está disponível na Netflix.