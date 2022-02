Inventando Anna: Golpista da vida real acusa ex-amiga de ser aproveitadora

Rachel Williams, ex-amiga de Anna Sorokin, constantemente fala sobre a golpista abordada em Inventando Anna. Sorokin acusou-a de ser aproveitadora.

Em longo texto publicado no stories do Instagram, Anna Sorokin disse que Williams explora a amizade que existia entre as duas.

“Fiquei em silêncio sobre isso por anos. No entanto, nas últimas duas semanas, assistindo Rachel teimosamente se recusar a seguir em frente com seu trauma inventado, sempre descarado e descontrolado, enquanto participava de todos os programas que a teriam, pensei… agora eu tenho que fazer algo. E se eu tiver que fazer, eu vou”, escreveu Sorokin, de acordo com a Newsweek.

Sorokin continuou afirmando que Williams queria escrever um livro com ela durante o verão de 2018, e até tinha agentes literários “assediando” o advogado de defesa criminal de Sorokin, Todd Spodek, para convencer Sorokin a escrever o livro.

De acordo com Sorokin, ela ainda tem “os recibos” para provar que Williams estava interessada em escrever um livro juntas.

“Eu sei – parece incrível, considerando a recente cruzada de mídia de Rachel durante a qual ela acusa todos que não estão alinhados com sua visão de si mesma, como uma mártir injustiçada, e faminta por justiça de ‘glorificar o crime’ e ‘dar uma plataforma para um golpista’, Sorokin continuou.

Texto da golpista de Inventando Anna continua

Sorokin então acusou Williams de passar os “últimos três anos” “falando e escrevendo sobre mim, lendo e dissecando minhas entrevistas,”.

“Encontre alguém que se dedique a você do jeito que Rachel se dedica ao meu Twitter”, escreveu Sorokin, acrescentando: “Você não adora a ironia de assistir Rachel DeLoache Williams constantemente ajustar seus padrões morais (muito) flexíveis, dependendo da quantia de dinheiro que ela lucra com base nas últimas reviravoltas na história de sua ‘infeliz’ associação comigo?”.

“ANTES de ela se envergonhar epicamente durante meu julgamento e antes que a Netflix criasse para sempre sua imagem total (muito precisa) de Karen, sua bússola moral considerou aceitável sugerir que escrevêssemos um livro juntas”, continuou a golpista retratada em Inventando Anna.

Sorokin concluiu sua declaração escrevendo sobre Williams: “Embora eu possa entender que ela esteja chateada com o fato de eu já ter conseguido mais com as várias prisões do que Rachel em toda a sua vida protegida de privilégios, ela não vai escapar. com essa hipocrisia flagrante.”

Rachel Williams respondeu o texto de Anna Sorokin, escrevendo:

“Não tenho interesse em brigar, mas, com relação às alegações de Anna no Instagram, vou deixar a ficção para Anna e ficar com os fatos. Anna se tornou uma vigarista e mentirosa patológica”.

Inventando Anna está disponível na Netflix.