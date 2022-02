Inventando Anna: Por que Anna tem sotaque estranho? Nós explicamos

Inventando Anna está fazendo muito sucesso na Netflix, mas uma situação está chamando atenção dos fãs. O sotaque de Julia Garner recebe críticas, sendo colocado como estranho.

Há uma boa explicação para isso ter acontecido – e está na frente de todos os espectadores, bem na premissa do seriado.

Continua depois da publicidade

A série da Netflix acompanha a golpista Anna Delvey, ou Anna Sorokin. Ela é uma russa que está nos Estados Unidos e imita uma alemã falando inglês – que não é a língua nativa dela.

Ou seja, naturalmente o sotaque não vai ser comum. Julia Garner, inclusive, tem boas influências para ser Anna Sorokin. A atriz de Inventando Anna nasceu nos EUA, mas morou na juventude na Alemanha, Londres e Paris – só depois voltando para a terra natal.

Para Jimmy Kimmel, Julia Garner explicou que precisou usar muitas influências para criar o sotaque. Primeiro, a atriz trabalhou com um sotaque original da Alemanha, mas depois teve que adicionar elementos russos a ele. Por fim, a estrela colocou um elemento norte-americano para atuação.

Se os espectadores acham o sotaque estranho, eles devem ao menos elogiar o esforço da atriz de Inventando Anna.

Mais sobre Inventando Anna na Netflix

O seriado é baseado na reportagem da New York Magazine, intitulado How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, de Jessica Pressler.

Inventando Anna gira em torno de uma jornalista, interpretada por Anna Chlumsky (Veep), que investiga o caso de Anna Delvey, vivida por Julia Garner (Ozark). A personagem titular é uma herdeira que roubou os corações e as fortunas da socialite de Nova York.

Na série, Anna e a repórter formam um relacionamento sombrio, engraçado e amor e ódio, conforme a personagem titular aguarda o julgamento dela, enquanto a repórter corre contra o tempo para responder a maior pergunta em Nova York: quem é Anna Delvey?

Shonda Rhimes criou a série e também trabalha como showrunner. Essa é a primeira série que ela criou, escreveu e comandou desde o fim de Scandal, em 2018.

Além dela, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi, Nick Nardini também trabalham como roteiristas de Inventando Anna, que é produzida pela própria Netflix.

Além de Julia Garner, de Ozark, e Anna Chlumsky, o elenco conta com Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Laverne Cox.

Inventando Anna está disponível na Netflix.