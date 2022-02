Inventando Anna: Quem é o namorado da golpista da vida real

Atenção: contém spoilers de Inventando Anna.

Inventando Anna é o novo sucesso da Netflix. A produção baseada na vida real da vigarista Anna Sorokin (interpretada por Julia Garner), que usava o nome fictício de Anna Delvey enquanto vivia dias de luxo com suas habilidades de enganar a todos fingindo ser rica.

Continua depois da publicidade

Hoje Sorokin está presa, e através da série da Netflix os espectadores também assistiram a um relacionamento amoroso entre a golpista e o empreendedor Chase Sikorski (interpretado por Saamer Usman).

Inventando Anna mostra Chase sendo enganado pela garota, acreditando que ela realmente era uma herdeira alemã. No entanto, Chase também a estava enganando: sem seu conhecimento, usava o dinheiro dela para investir em seu aplicativo e em seu estilo de vida luxuoso. Os dois estavam mentindo um para o outro e pagaram caro por isso.

Mas esse namorado de Anna realmente existia na vida real? Saiba mais sobre o verdadeiro Chase Sikorski!

Quem era o namorado de Anna Delvey

Inventando Anna começa com um aviso: “Esta história é completamente verdadeira. Exceto pelas partes que são totalmente inventadas.”

Ou seja, apesar da narrativa ser de fato inspirada na vida real de Anna Delvey, a produção também conta com alguns acontecimentos inéditos e, portanto, fictícios, a fim de dar aquela dramatizada extra na produção. E, ao que tudo indica, os produtores da Netflix extraíram detalhes do artigo da New Yorker para construir o personagem fictício de Chase.

Não, Chase não existe na vida real, mas Anna teve outros namorados que possam ter servido de inspiração para a identidade deste.

No artigo de Jessica Pressler, é citado que Anna estava flertando com “um futurista no circuito TED Talks que havia sido retratado no The New Yorker” e que o casal estava junto há dois anos, tempo no qual participaram de várias festas, discutiram sobre o aplicativo em que ele estava trabalhando e até planejaram abrir um clube juntos.

Há várias teorias sobre quem é esse misterioso namorado de Anna, incluindo Hunter Lee Soik, consultor criativo da turnê Watch The Throne de Jay-Z e Kayne West que trabalhou em Dubai. Outro possível candidato é David Shing, que deu uma palestra no TED sobre conectividade humana e teve uma matéria publicada no The New Yorker. Uma terceira possibilidade, embora mais improvável, é Ray Kurzweil, especialista em IA e Singularidade, mas ele já teria em mais de 60 anos na época.

No entanto, podemos nunca descobrir quem foi o verdadeiro namorado de Anna Delvey, a não ser que a golpista um dia conte a verdade ao público.

Inventando Anna está disponível na Netflix.