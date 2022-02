Inventando Anna: Veja o que golpista fez com fortuna que ganhou da Netflix

Inventando Anna conta a história de Anna Sorokin, uma golpista que enganou a elite de Nova York e até Hollywood. Ao contrário de outras produções baseadas em crimes, a série da Netflix pagou a condenada da vida real.

Informações são de que o seriado de Shonda Rhimes desembolsou cerca de US$ 320 mil para Anna Sorokin. O Insider garante que a condenada já usou o dinheiro para pagar dívidas das épocas dos crimes.

A criminosa que inspirou Inventando Anna teria dívidas com hotéis, bancos e pessoas que foram levadas aos golpes dela.

A descoberta teria sido feita por uma ordem do juiz Richard Platkin. O magistrado permitiu que Anna Sorokin usasse o dinheiro para pagar o Citibank, as dívidas e até despesas legais.

Os Estados Unidos têm uma lei que congela o dinheiro ganho por criminosos condenados. No caso da mulher que inspira Inventando Anna, a justiça concedeu essa chance.

Do valor total, Anna Sorokin deve ficar com menos de US$ 20 mil para ela, já que a maior parte foi para as dívidas.

Mais sobre Inventando Anna na Netflix

O seriado é baseado na reportagem da New York Magazine, intitulado How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, de Jessica Pressler.

Inventando Anna gira em torno de uma jornalista, interpretada por Anna Chlumsky (Veep), que investiga o caso de Anna Delvey, vivida por Julia Garner (Ozark). A personagem titular é uma herdeira que roubou os corações e as fortunas da socialite de Nova York.

Na série, Anna e a repórter formam um relacionamento sombrio, engraçado e amor e ódio, conforme a personagem titular aguarda o julgamento dela, enquanto a repórter corre contra o tempo para responder a maior pergunta em Nova York: quem é Anna Delvey?

Shonda Rhimes criou a série e também trabalha como showrunner. Essa é a primeira série que ela criou, escreveu e comandou desde o fim de Scandal, em 2018.

Além dela, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi, Nick Nardini também trabalham como roteiristas de Inventando Anna, que é produzida pela própria Netflix.

Além de Julia Garner, de Ozark, e Anna Chlumsky, o elenco conta com Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Laverne Cox.

Inventando Anna está disponível na Netflix.