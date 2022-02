Jensen Ackles, de Supernatural, está envolvido em projeto secreto da DC

Jensen Ackles, o Dean de Supernatural, está desenvolvendo um projeto secreto na DC e parece que Greg Berlanti, chefe do Arrowverso, está envolvido.

Berlanti já trabalha em inúmeras séries de super-heróis: todas do Arrowverso, Titãs, Patrulha do Destino e até a futura do Lanterna Verde.

Em janeiro, Ackles revelou estar trabalhando em um projeto secreto da DC com a Warner Bros, que parece ser uma nova série. A listagem oficial do evento SXSW diz:

“Jensen está também desenvolvendo um projeto sem título da DC com Greg Berlanti”. Infelizmente não sabemos qual é esse projeto até agora.

Também é incerta a emissora do novo filme ou série, que pode ser a CW (disponível só nos EUA), ou o HBO Max.

Nova série de Supernatural com Jensen Ackles está confirmada

Como citado, a CW confirmou a série derivada de Supernatural, intitulada The Winchesters, de acordo com a Variety. Agora, existe a aprovação para um episódio piloto.

A série derivada também serve como um prelúdio, pois acompanhará o passado dos pais dos irmãos Winchester. O narrador é ninguém menos que Dean Winchester, interpretado por Jensen Ackles.

Jensen Ackles, aliás, também é um dos produtores da série. Até o momento, não foram contratadores atores para os papéis principais de The Winchesters.

Durante a sua jornada na TV, Supernatural marcou seu nome como um dos maiores sucessos de audiência da história da CW. Muitos até mesmo consideram que a série é a melhor produção que o canal já teve.

Por causa desse sucesso, a CW por anos tentou desenvolver algum tipo de projeto derivado de Supernatural. Algumas tentativas não deram muito certo, mas parece que agora as coisas estão mesmo caminhando com The Winchesters.

Ainda não há previsão de lançamento para The Winchesters, série derivada de Supernatural. Já o seriado principal está no HBO Max e no Amazon Prime Video.