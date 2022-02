Jesse Williams comenta sobre retorno em Grey’s Anatomy

O Doutor Jackson Avery pode retornar para Grey’s Anatomy. O ator Jesse Williams afirmou ao ET Online que pode considerar uma volta caso receba o convite.

O ator ficou no papel por 12 anos. Mesmo com a saída do seriado, Jesse Williams parece ainda ter vontade de ser Jackson.

Continua depois da publicidade

“Eu posso considerar. Ele ainda existe no universo da série. Então, sim, é uma possibilidade”, comentou o astro.

Parte desse possível retorno seria também pela gratidão que o ator sente por Grey’s Anatomy. Jesse Williams aproveitou a oportunidade para mais uma vez agradecer o elenco e a produção.

“A experiência e a resistência de criar praticamente 300 horas de uma série famosa globalmente é algo que sempre vou lembrar. Eu sou muito orgulhoso do nosso trabalho, nosso impacto e de seguir em frente com muitas ferramentas, oportunidades, aliados e queridos amigos”, completou o ator.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.